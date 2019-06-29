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Планируем детский день рождения: веселые идеи

Смотрите фото (9)
Планируем детский день рождения: веселые идеи
09:36 Сегодня Телеграф ihappymama.ru Фото: pixabay.com

Современный день рождения - это спланированное мероприятия даже в домашних стенах.

  • 1

    Самое главное в любом детском празднике - это эмоции и впечатления, а дети в этом плане - самая благодарная публика.

    Развлечения для детей на день рождения

    1. Кто быстрее съест

    На длинную веревку (ленту) нанизываем пряники или мягкие бублики. Двое взрослых держат веревку, а дети едят бублики на скорость.

  • 2

    2. Игра с воздушным шариком

    Воздушный шарик надо зажать между колен и добежать к финишу первым. Хотя игра не новая, она всегда вызывает у детей азарт и восторг.

  • 3

    3. Пирамидка

    Надо построить из перевернутых пластиковых стаканчиков пирамидку в шахматном порядке.

  • 4

    4. Мастер-класс

    Мастер-класс или творческая работа - это возможность передохнуть для детей. Если детей много, то лучше разделить их по группам. Сначала покажите, какую поделку дети будут выполнять, материалы и расскажите, как будет проходить работа.

  • 5

    5. Квест

    Квесты пользуются огромной популярностью среди детей всех возрастов. Такая игра построена на отгадывании загадок и ребусов, которые приведут к желанному сюрпризу. Например, можно нарисовать карту, которая будет подсказывать, где спрятан клад в квартире. Обязательно используйте тему вашего праздника.

  • 6

    6. Коробка с сюрпризом

    Положите в коробку разные предметы. Чем необычнее они будут на ощупь, тем интереснее. Это могут быть как предметы быта, игрушки, так и сладости (например, мармеладные червячки). Сделайте в коробке дырку так, чтобы пролазила рука. Предложите ребенку догадаться о том, что он нащупал в коробке.

  • 7

    7. Мумия

    Разделите детей на команды и дайте им рулоны туалетной бумаги. Тот, кто быстрее сделает мумию, обмотав друга бумагой, тот и победит.

  • 8

    8. Паровозик

    Постройте детей шеренгой. Пусть держат друг друга за талию или локти. Самый первый - машинист паровоза. Он идет и придумывает задания: идти на одной ноге, прыгать, бегать и т.д. Пусть дети по очереди побудут машинистами.

  • 9

    9. Мыльные пузыри

    Еще один традиционный, но от этого не менее любимый аксессуар детских праздников. Мыльные пузыри можно вылить в одну емкость, чтобы дети меньше разливали раствор.

  • 10

    10. Создать дерево пожелания

    Нарисуйте на листе ватмана дерево. Предложите детям из цветной бумаги вырезать свои ладошки и написать пожелания имениннику, а потом приклеить к дереву. Если дети еще не умеют писать, то сами запишите их слова.

Пять причин для приятного времяпровождения с детьми на природе

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Дети, Ребенок, Праздник, День рождения, Идеи, Детский день рождения.
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