Планируем детский день рождения: веселые идеи

1 Самое главное в любом детском празднике - это эмоции и впечатления, а дети в этом плане - самая благодарная публика. Развлечения для детей на день рождения 1. Кто быстрее съест На длинную веревку (ленту) нанизываем пряники или мягкие бублики. Двое взрослых держат веревку, а дети едят бублики на скорость.

2 2. Игра с воздушным шариком Воздушный шарик надо зажать между колен и добежать к финишу первым. Хотя игра не новая, она всегда вызывает у детей азарт и восторг.

3 3. Пирамидка Надо построить из перевернутых пластиковых стаканчиков пирамидку в шахматном порядке.

4 4. Мастер-класс Мастер-класс или творческая работа - это возможность передохнуть для детей. Если детей много, то лучше разделить их по группам. Сначала покажите, какую поделку дети будут выполнять, материалы и расскажите, как будет проходить работа.

5 5. Квест Квесты пользуются огромной популярностью среди детей всех возрастов. Такая игра построена на отгадывании загадок и ребусов, которые приведут к желанному сюрпризу. Например, можно нарисовать карту, которая будет подсказывать, где спрятан клад в квартире. Обязательно используйте тему вашего праздника.

6 6. Коробка с сюрпризом Положите в коробку разные предметы. Чем необычнее они будут на ощупь, тем интереснее. Это могут быть как предметы быта, игрушки, так и сладости (например, мармеладные червячки). Сделайте в коробке дырку так, чтобы пролазила рука. Предложите ребенку догадаться о том, что он нащупал в коробке.

7 7. Мумия Разделите детей на команды и дайте им рулоны туалетной бумаги. Тот, кто быстрее сделает мумию, обмотав друга бумагой, тот и победит.

8 8. Паровозик Постройте детей шеренгой. Пусть держат друг друга за талию или локти. Самый первый - машинист паровоза. Он идет и придумывает задания: идти на одной ноге, прыгать, бегать и т.д. Пусть дети по очереди побудут машинистами.

9 9. Мыльные пузыри Еще один традиционный, но от этого не менее любимый аксессуар детских праздников. Мыльные пузыри можно вылить в одну емкость, чтобы дети меньше разливали раствор.