Скачать
Пятница, 05.07.2019
В случае пережеребьевки ЦИК не успеет обеспечить избирателей бюллетенями
В случае пережеребьевки ЦИК не успеет обеспечить избирателей бюллетенями
Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА
Президента НОК Бубку обвинили в коррупции
Президента НОК Бубку обвинили в коррупции
Праздник Ивана Купала 2019: поверья и обряды
Праздник Ивана Купала 2019: поверья и обряды

Путешествуем с детьми: 5 лайфхаков для родителей

Смотрите фото (6)
Путешествуем с детьми: 5 лайфхаков для родителей
13:34 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Самое главное в отдыхе с ребенком – продуманная подготовка, соблюдение правил гигиены и разум родителей.

  • 1

    Будьте готовы ко всему

    Отдых с ребенком не будет похож на спокойный отдых до рождения вашего ребенка. Вы должны это понять, и чем раньше, тем лучше. Теперь не будет свободного времени для чтения книги, для свободных заплывов в бассейне и для тихих завтраков. Поэтому рекомендуем составить список мест, которые вы хотите посетить. В любых сложившихся ситуациях - не паникуйте и не расстраивайтесь.

  • 2

    Не переживайте раньше времени

    Не такие и страшные поездки с детьми, как кажется на первый взгляд. Пока вы не сделали первый шаг, вам все будет казаться непонятным. Не стоит придумывать проблему раньше времени.

  • 3

    Возьмите еду

    Даже если вы знаете, что будете завтракать в кафе в аэропорту и лететь вам всего лишь час, еда и питье для ребенка должна быть всегда у вас под рукой. Ребенок никогда не против перекусить бананом или вкусным кексиком, а вот рейс могут задержать или перенести. Что вы тогда будете делать?

  • 4

    Поговорите с ребенком о поездке

    Обязательно расскажите ребенку куда и зачем вы едите. Покажите ребенку дом, где вы будете жить, расскажите историю о новом месте. Не забудьте рассказать о аэропорте, о полете, а если ребенку интересно - расскажите о сдаче багажа, паспортном контроле и таможне. Малышу ведь это будет интересно!

  • 5

    Детям хорошо возле спокойных родителей

    Настройте себя на позитивный лад, думайте о перелете и о самом путешествии только хорошее, и будьте готовы получить новые впечатления!

 Как приучить ребенка к порядку: советы психолога

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Дети, Советы, Отдых, Родители, Отдых с детьми.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия
02 Гороскоп на сегодня, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Погода на выходные: где ждать дождей
04 Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
05 Гороскоп на завтра, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника
Верховная Рада с 21 депутатами в зале закрылась до вторника
Погода на выходные: где ждать дождей
Погода на выходные: где ждать дождей
Зеркаль заменит Климкина на время отпуска
Зеркаль заменит Климкина на время отпуска
Герцогиня Меган поддержала свою подружку на Уимблдонском турнире
Герцогиня Меган поддержала свою подружку на Уимблдонском турнире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь