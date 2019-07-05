Путешествуем с детьми: 5 лайфхаков для родителей

Будьте готовы ко всему
Отдых с ребенком не будет похож на спокойный отдых до рождения вашего ребенка. Вы должны это понять, и чем раньше, тем лучше. Теперь не будет свободного времени для чтения книги, для свободных заплывов в бассейне и для тихих завтраков. Поэтому рекомендуем составить список мест, которые вы хотите посетить. В любых сложившихся ситуациях - не паникуйте и не расстраивайтесь.
Не переживайте раньше времени
Не такие и страшные поездки с детьми, как кажется на первый взгляд. Пока вы не сделали первый шаг, вам все будет казаться непонятным. Не стоит придумывать проблему раньше времени.
Возьмите еду
Даже если вы знаете, что будете завтракать в кафе в аэропорту и лететь вам всего лишь час, еда и питье для ребенка должна быть всегда у вас под рукой. Ребенок никогда не против перекусить бананом или вкусным кексиком, а вот рейс могут задержать или перенести. Что вы тогда будете делать?
Поговорите с ребенком о поездке
Обязательно расскажите ребенку куда и зачем вы едите. Покажите ребенку дом, где вы будете жить, расскажите историю о новом месте. Не забудьте рассказать о аэропорте, о полете, а если ребенку интересно - расскажите о сдаче багажа, паспортном контроле и таможне. Малышу ведь это будет интересно!
Детям хорошо возле спокойных родителей
Настройте себя на позитивный лад, думайте о перелете и о самом путешествии только хорошее, и будьте готовы получить новые впечатления!