Путешествуем с детьми: 5 лайфхаков для родителей

1 Будьте готовы ко всему Отдых с ребенком не будет похож на спокойный отдых до рождения вашего ребенка. Вы должны это понять, и чем раньше, тем лучше. Теперь не будет свободного времени для чтения книги, для свободных заплывов в бассейне и для тихих завтраков. Поэтому рекомендуем составить список мест, которые вы хотите посетить. В любых сложившихся ситуациях - не паникуйте и не расстраивайтесь.

2 Не переживайте раньше времени Не такие и страшные поездки с детьми, как кажется на первый взгляд. Пока вы не сделали первый шаг, вам все будет казаться непонятным. Не стоит придумывать проблему раньше времени.

3 Возьмите еду Даже если вы знаете, что будете завтракать в кафе в аэропорту и лететь вам всего лишь час, еда и питье для ребенка должна быть всегда у вас под рукой. Ребенок никогда не против перекусить бананом или вкусным кексиком, а вот рейс могут задержать или перенести. Что вы тогда будете делать?

4 Поговорите с ребенком о поездке Обязательно расскажите ребенку куда и зачем вы едите. Покажите ребенку дом, где вы будете жить, расскажите историю о новом месте. Не забудьте рассказать о аэропорте, о полете, а если ребенку интересно - расскажите о сдаче багажа, паспортном контроле и таможне. Малышу ведь это будет интересно!