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Суббота, 06.07.2019
Все для здоровья ребенка: любящая мама создает невероятно полезные блюда (Фото)
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Все для здоровья ребенка: любящая мама создает невероятно полезные блюда (Фото)

Чего только не выдумывают мамы, чтобы заинтересовать своих детей здоровой пищей. Австралийка Лалех Мохмеди решила немного покреативить, чтобы заинтересовать своего двухлетнего сына Джейкоба овощами и зеленью. Сама она большая поклонница здоровой и экологически чистой еды. Поэтому не прочь тратить полчаса на создание шедевров на тарелке.
ihappymama.ru
Фото: Instagram
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Дети, Блюда, Польза, Здоровая пища, Лалех Мохмеди.
18:27 Сегодня Телеграф
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