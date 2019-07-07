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Воскресенье, 07.07.2019
Будущее модельного бизнеса: самые красивые дети мира (Фото)
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Будущее модельного бизнеса: самые красивые дети мира (Фото)

Настя Безрукова, Кристина Пименова, Уильям-Франклин Миллер… Эти и другие юные модели носят негласные титулы самых красивых детей мира. Подробнее узнать о будущих звездах модной индустрии и ознакомиться с их фотографиями вы можете ниже.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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