Будущее модельного бизнеса: самые красивые дети мира (Фото) Настя Безрукова, Кристина Пименова, Уильям-Франклин Миллер… Эти и другие юные модели носят негласные титулы самых красивых детей мира. Подробнее узнать о будущих звездах модной индустрии и ознакомиться с их фотографиями вы можете ниже.