Скачать
Понедельник, 15.07.2019
На заграничные избирательные участки передано почти 450 тысяч бюллетеней
На заграничные избирательные участки передано почти 450 тысяч бюллетеней
В "Ощадбанке" прокомментировали ситуацию с переименованием
В "Ощадбанке" прокомментировали ситуацию с переименованием
Карпаты могут подписать экс-капитана Шахтера
Карпаты могут подписать экс-капитана Шахтера
Катя Осадчая показала повзрослевшего сына-красавца: фото
Катя Осадчая показала повзрослевшего сына-красавца: фото

Дочь-подросток: как рассказать девочке о вопросах взросления

Смотрите фото (8)
Дочь-подросток: как рассказать девочке о вопросах взросления
11:17 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Несколько вариантов сигналов для начала разговоров на те или иные темы.

Потребность в дезодорантах

У маленьких детей потливость не столь активна, как у взрослых, да и запаха резкого обычно не наблюдается. Однако с наступлением пубертатного периода появляется необходимость в использовании средств от запаха пота. Заметили, что дочь стала больше потеть и появился запах? Пора говорить о гигиене от пота и о последующих переменах.

Рост груди

Как только вы заметите, что у дочери начала расти грудь, пора обсудить все вопросы, связанные с этим фактором. Расскажите, в чем польза бюстгальтеров. Объясните, как правильно выбрать хорошие лифчики. Расскажите о том, как важно проверять железы на наличие затвердений. Не забудьте рассказать о том, что соски следует беречь от солнца и помогите с выбором купальника. Развейте возможные страхи из-за размера груди, объяснив, что стандарты красоты сиюминутны и не стоит переживать из-за маленькой или большой груди. И так далее.

Скачок в росте

Медики утверждают, что обычно скачок в росте начинается у девочек за год до наступления менструации. Конечно, все индивидуально и резких скачков может и не быть. Но коль уж вы заметили, что дочь резко подросла, то непременно поговорите с ней о критических днях. Не лишним будет поговорить об этом еще в младших классах. Так же важно заранее дать девочке средства гигиены, ведь первый раз всегда застает врасплох. И не забудьте рассказать о том, как улучшить самочувствие при менструации.

Появление волос на теле

Когда у девочки начнет пробиваться первый пушок, пора рассказать о том, для чего растут волосы на ногах, руках, подмышках и т.п. Так же следует рассказать о гигиене и удалении волос, обсудив виды эпиляции и депиляции. Многие мамы полагают, что девочкам вовсе не следует удалять волосы, однако обильная растительность может стать причиной школьных издевок. Например, если у девочки сросшиеся брови или появились заметные усики над губой. Вы же не хотите, чтобы дочка стала жертвой буллинга и переживала из-за издевательств хулиганов? В этом случае стоит поговорить с терапевтом ребенка и сообща найти наилучший вариант удаления волос. Им может стать крем для депиляции или безвредный для кожи шугаринг. Я еще раз хочу сделать акцент на том факте, что подобные вопросы стоит обсудить с врачом.

Перепады настроения

Перепады настроения могут быть связаны с детской депрессией, но чаще всего причина кроется в проснувшихся гормонах. Расскажите дочери о том, что такое гормоны, как они на нас влияют, как можно контролировать свои перепады настроения: с помощью дыхательных упражнений, диеты, занятий спортом, йоги, медитаций и так далее.

Появление прыщей

Прыщи – бич многих подростков. Мне искренне жаль детишек с запущенными прыщами и так и хочется надавать по попам их родителям. Не надо думать, что гнойные высыпания – абсолютная норма для подростка, не требующая лечения. Из-за прыщей могут оставаться уродливые шрамы, которые на всю жизнь испортят лицо. Поговорите про образование прыщей, так же уделив внимание способам борьбы с ними. Помогите ребенку проследить за питанием, объясните важность гигиены. Так же следует помочь дочери в выборе очищающих средств с учетом типа ее кожи.

Первая менструация

Правдивые курьезы о материнстве в забавных комиксах: иллюстратор "Debi and Bebi"

Прекрасно, если девочка была морально готова к менархе (первой менструации), но впереди еще много тем для беседы. Объясните, почему у женщин идут месячные, расскажите о зачатии, овуляции, контрацепции. Расскажите, зачем надо вести менструальный график, отмечая в календаре начало и конец цикла. Будьте деликатны и мудры: не грозите карами египетскими за начало половой жизни, иначе дочь об этом факте и сообщать не станет. Пообещайте в дальнейшем помочь с выбором противозачаточных. Не будем забывать о таких неприятных, но важных темах, как прерывание беременности и ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем). Своевременные беседы в продуманном русле уберегут ребенка от совершения непоправимых ошибок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Дети, Советы, Родители, Дочь, Половое созревание, Подросток.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах
03 Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича
04 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
05 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Токаев: Казахстанская земля иностранцам продаваться не будет
Токаев: Казахстанская земля иностранцам продаваться не будет
Не забудьте взять зонтик: в начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В начале недели в Украине ожидаются дожди с грозами
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
В Украине сегодня отмечается День миротворцев
Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото
Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь