Дочь-подросток: как рассказать девочке о вопросах взросления

Несколько вариантов сигналов для начала разговоров на те или иные темы.

Потребность в дезодорантах

У маленьких детей потливость не столь активна, как у взрослых, да и запаха резкого обычно не наблюдается. Однако с наступлением пубертатного периода появляется необходимость в использовании средств от запаха пота. Заметили, что дочь стала больше потеть и появился запах? Пора говорить о гигиене от пота и о последующих переменах.

Рост груди

Как только вы заметите, что у дочери начала расти грудь, пора обсудить все вопросы, связанные с этим фактором. Расскажите, в чем польза бюстгальтеров. Объясните, как правильно выбрать хорошие лифчики. Расскажите о том, как важно проверять железы на наличие затвердений. Не забудьте рассказать о том, что соски следует беречь от солнца и помогите с выбором купальника. Развейте возможные страхи из-за размера груди, объяснив, что стандарты красоты сиюминутны и не стоит переживать из-за маленькой или большой груди. И так далее.

Скачок в росте

Медики утверждают, что обычно скачок в росте начинается у девочек за год до наступления менструации. Конечно, все индивидуально и резких скачков может и не быть. Но коль уж вы заметили, что дочь резко подросла, то непременно поговорите с ней о критических днях. Не лишним будет поговорить об этом еще в младших классах. Так же важно заранее дать девочке средства гигиены, ведь первый раз всегда застает врасплох. И не забудьте рассказать о том, как улучшить самочувствие при менструации.

Появление волос на теле

Когда у девочки начнет пробиваться первый пушок, пора рассказать о том, для чего растут волосы на ногах, руках, подмышках и т.п. Так же следует рассказать о гигиене и удалении волос, обсудив виды эпиляции и депиляции. Многие мамы полагают, что девочкам вовсе не следует удалять волосы, однако обильная растительность может стать причиной школьных издевок. Например, если у девочки сросшиеся брови или появились заметные усики над губой. Вы же не хотите, чтобы дочка стала жертвой буллинга и переживала из-за издевательств хулиганов? В этом случае стоит поговорить с терапевтом ребенка и сообща найти наилучший вариант удаления волос. Им может стать крем для депиляции или безвредный для кожи шугаринг. Я еще раз хочу сделать акцент на том факте, что подобные вопросы стоит обсудить с врачом.

Перепады настроения

Перепады настроения могут быть связаны с детской депрессией, но чаще всего причина кроется в проснувшихся гормонах. Расскажите дочери о том, что такое гормоны, как они на нас влияют, как можно контролировать свои перепады настроения: с помощью дыхательных упражнений, диеты, занятий спортом, йоги, медитаций и так далее.

Появление прыщей

Прыщи – бич многих подростков. Мне искренне жаль детишек с запущенными прыщами и так и хочется надавать по попам их родителям. Не надо думать, что гнойные высыпания – абсолютная норма для подростка, не требующая лечения. Из-за прыщей могут оставаться уродливые шрамы, которые на всю жизнь испортят лицо. Поговорите про образование прыщей, так же уделив внимание способам борьбы с ними. Помогите ребенку проследить за питанием, объясните важность гигиены. Так же следует помочь дочери в выборе очищающих средств с учетом типа ее кожи.

Первая менструация

Прекрасно, если девочка была морально готова к менархе (первой менструации), но впереди еще много тем для беседы. Объясните, почему у женщин идут месячные, расскажите о зачатии, овуляции, контрацепции. Расскажите, зачем надо вести менструальный график, отмечая в календаре начало и конец цикла. Будьте деликатны и мудры: не грозите карами египетскими за начало половой жизни, иначе дочь об этом факте и сообщать не станет. Пообещайте в дальнейшем помочь с выбором противозачаточных. Не будем забывать о таких неприятных, но важных темах, как прерывание беременности и ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем). Своевременные беседы в продуманном русле уберегут ребенка от совершения непоправимых ошибок.