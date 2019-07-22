Главный объект родителей-художников: снимки деток от папы-фотографа из Израиля (Фото) Когда становишься родителем, дети становятся всей твоей жизнью, поэтому совершенно неудивительно, когда дети превращаются в главные объекты своих родителей-художников. Именно это и произошло с фотографом Гаем Вайнером (Guy Vainer), который сделал своих близнецов звездами замечательных фотографий. Гордый родитель и фотограф из Израиля с помощью манипуляций с фотографиями и хитроумных декораций отправляет своих малышей в настоящие приключения!