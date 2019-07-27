Особенности воспитания детей, которые не желают слушаться старших

1 Изучите любимые фильмы и книги своего ребенка Дети могут обезьянничать, копируя манеру поведения своих кумиров. Возможно, ребенок смотрит сериал с главным героем, проявляющим дурное поведение. Многие родители обозлились на сатирический сериал «Симпсоны» из-за того, что их дети пытались копировать маленького хулигана по имени Барт. Те же камни летели в огород Пеппи Длинныйчулок и Денниса-мучителя, а так же других вымышленных персонажей, склонных к озорству и непослушанию. Это не значит, что ребенку надо навязывать фильмы и книги с исключительно прилежными и послушными героями-детьми. Но крайне важно объяснить, что в реальной жизни плохое поведение далеко не всегда сходит с рук так гладко, как в кино и книгах. К слову, за многими проказами ТВ-хулиганов следует расплата. Ребенку лучше воздержаться до поры до времени от просмотра фильмов о злых детях, пока он не научится анализировать поведение героев и видить в них не примеры для подражания, а нравоучительные уроки о том, как себя вести не надо.

2 Не путайте пустые капризы с правом на свободу и не выдавайте тиранию за дисциплину У многих детей бывает период, когда развивается так называемый синдром осла. Серьезно, именно такое название ему приписали. В этот период ребенок упрямится и делает все наперекор старшим. Так неосознанно дети прощупывают границы своей свободы и пытаются найти свою личность, которая долгое время скрывается за выполнением наставлений старших. Мне не редко доводилось наблюдать истерики матерей по поводу ложного непослушания. На деле же оказывалось, что эти мамы проявляли утрированный контроль и путали дисциплину с тиранией. Эти мамы запрещали детям все: смотреть на птичку, смеяться, плескаться в воде и так далее и тому подобное. По их мнению, ребенок должен круглосуточно сидеть на попе ровно и молчать в тряпочку. Самодурство и деспотию они считают авторитетной дисциплиной. Но ребенок ведь не раб! Хочет он плескаться в воде на пляже? Так и пусть плескается, не мешая другим.

3 Проверьте, нет ли у ребенка симптомов жертвы хулигана У непослушания могут быть и другие причины. Например, ребенок чувствует себя слабым перед лицом школьного хулигана. Его сущность требует восстановить равновесие любым возможным способом. И вот он находит место, где можно побыть крутым и сильным, побыть в шкуре хулигана. Этим местом оказывается дом. Не лишним будет изучить признаки того, что ребенка обижают в школе.

4 Изучите видеоигры ребенка и ограничьте время игр Без конца играть в жестокие игры вредно для психики как взрослых, так и детей – это неоспоримый факт. Конечно, не видеоигры как таковые виноваты во всплеске подростковой агрессии, ведь за ней кроются более глубокие проблемы, соединяющие в себе сложную обстановку дома и в школе. Так что неча на видеоигры пенять, если мы не справляемся с воспитанием. Однако определенные типы видеоигр подливают масла в огонь, заставляя ребенка больше нервничать и раздражаться. Конец света не наступит, если ребенок раз в неделю часик поиграет в каких-нибудь Angry birds, но не забывайте устанавливать правила, ограничивая время игр. Изучите историю браузера Мне очень неприятно давать такой совет, поскольку он является примером вторжения в личное пространство. Однако учитывая, что безопасность детей полностью ложится на плечи родителей, придется временами сунуть нос в их личные секреты. Главное понимать, что нельзя устраивать грандиозных скандалов, выдавая тот факт, что вы попрали права ребенка на приватность. Так зачем же изучать историю браузера? Дети часто стесняются о чем-то рассказать своим папам и мамам. Современному поколению проще поискать ответы в гугле, чем спрашивать о чем-то родителей. Изучив историю запросов, вы сможете определить проблемы своего ребенка, найдя подсказки к выработке стратегии воспитания. Учтите, что к шпионажу следует прибегать только в самом крайнем случае. В начале попытайтесь поговорить с ребенком и задавайте ему важные вопросы.

5 Выясните, кто в окружении ребенка стал для него авторитетом Причины непослушания могут скрываться в отчаянной жажде внимания тех или иных людей или же в попытке скопировать манеру поведения своего примера для подражания. Скажем, самый популярный мальчик в классе все время хвастается тем, что не слушается родителей, а ваш ребенок пытается ему соответствовать. И задумайтесь, не копирует ли ребенок… вас. Может, яблочко от яблони недалеко упало? Родитель долгое время остается главной ролевой моделью в выборе манеры поведения. Вы можете быть о других людях какого угодно мнения, но вовсе не обязательно высказывать все свои мысли при ребенке. Некоторые родители то и дело на каждом шагу поносят власть, врачей, учителей, начальство и даже собственных родителей (или родителей мужа или жены). Короче, злым громким словом выражают всяческое презрение к любому авторитету. Подобное поведение нередко является симптомом яжматери. А что в итоге? Ребенок примеряет эту манеру поведения на себя, копирует маму с папой и тоже начинает презирать авторитеты. А кто для него наиглавнейший авторитет? Правильно, сами родители. Посмотрите на себя со стороны, быть может, это в вас сидит маленький негодник, а ваш ребенок его просто отзеркаливает?