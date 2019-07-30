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Вторник, 30.07.2019
Модники с детства: маленькие детки, которые понимает в стиле (Фото)
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Модники с детства: маленькие детки, которые понимает в стиле (Фото)

В наше время некоторые дети в плане модной одежды могут дать фору взрослым – у них уже есть свои предпочтения, вкус и они умело разбираются в брендах и качественно сшитой одежде.
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