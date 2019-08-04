Учим малыша ходить: практические советы

Прежде всего, надо позаботиться о безопасности пространства, в котором малыш будет осваивать новый навык.

Осмотрите свой дом, но не с высоты своего роста, а опустившись на пол. До чего может достать малыш? Что опрокинуть на себя? Где могут застрять его пальчики? Уберите все ценные, бьющиеся, опасные предметы как можно выше, наденьте на острые углы силиконовые уголки, закройте розетки, уберите шнуры, скатерти, мелкие предметы, бытовую химию и лекарства.

Как научить малыша ходить: 5 советов для родителей

1. Первые шаги с поддержкой

Малыша обязательно нужно поддерживать и страховать, когда он пытается ходить. Сначала его можно водить за ручки, находясь позади него. Находитесь рядом, когда ребенок сам пытается ходить, держась за мебель.

Педиатры не рекомендуют увлекаться ходунками для грудничков. Они чересчур облегчают процесс ходьбы для малыша и ему уже не хочется прикладывать усилия для самостоятельных шагов.

2. Приспособления для ходьбы

Полезными для детей считаются специальные каталки (машинки или тачки). Они достаточно тяжеловесны, чтобы выдержать вес ребенка, при этом не влияют негативно на его стопы и мышцы.

3. Проводите меньше времени в коляске

От коляски, особенно в городе, еще рано отказываться. Но как только малыш сделал первые шаги, старайтесь дать ему больше движения и свободы. Пусть пробует ходить на детской площадке, в парке, саду, преодолевает препятствия, падает и сам встает. Если он упал, не стоит бурно реагировать или упрекать его. Иначе ваш страх может передаться малышу.

4. Тренируйте умение держать равновесие

Для этого ходите по бордюрам, ступенькам и качайте его на коленках.

5. Хождение босиком

Если ребенок здоров, то он не нуждается в ортопедической обуви. Наоборот, для формирования здоровой стопы ему полезно большую часть времени ходить босиком.