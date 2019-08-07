Скачать
Среда, 07.08.2019
Второй разговор Зеленского и Путина: подробности
Второй разговор Зеленского и Путина: подробности
Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом
Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом
Заря отправилась в Болгарию на матч Лиги Европы: состав команды
Заря отправилась в Болгарию на матч Лиги Европы
Twitter тестирует функцию "Пауза"
Twitter тестирует функцию "Пауза"

ТОП-5 удивительных фактов о новороженных

Смотрите фото (6)
ТОП-5 удивительных фактов о новороженных
14:18 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото:pixabay.com

За девять месяцев, между зачатием и рождением, вес ребенка увеличивается на 3000 миллионов раз. В промежуток между рождением и до конца второго года, вес ребенка увеличивается в четыре раза.

Детки рождаются примерно с 300 костями

Мало кто знает, что у человека насчитывается примерно 206 костей. Однако ребенок рождается с 300 костями! Со времени некоторые из костей сливаются вместе и образуют скелет взрослого человека. Кстати, вы знаете почему скелет новорожденного более хрящевой, чем у взрослого?

Ведь тело малыша должно быть мягким и податливым - это помогает ему при родах.

У новорожденных нет коленных чашечек

Так как говорилось выше, у маленьких детей скелет более податливый и мягкий. И коленная чашечка на самом деле является самым мягким видом хряща, который полностью окостенеет к 3-5 годам.

Цвет глаз ребенка может меняться

Меланин - специфический пигмент, который отвечает за цвет наших волос и кожи. Солнечный цвет может сделать нашу кожу темнее, а волосы светлее, меланин также влияет на наши глаза. Когда ребенок впервые открывает глаза, свет начинает вырабатывать меланин в радужной оболочке. И это может привести к изменению цвета.

Новорожденные могут и дышать, и глотать одновременно

Ученные доказали, что маленькие дети умеют сосать, глотать и дышать одновременно и это помогает им кормиться грудью. Однако, это будет неправдой, если сказать, что эти задачи выполняются в одну и ту же секунду. Это непростое действие, так и называется "сосать-глотать-дышать".

Новорожденные плачут без слез

Даже если малыш плачет громко и достаточно долго, новорожденные дети на производят слез! Это объясняется тем, что их слезные протоки продолжают развиваться после рождения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Дети, Новорожденные, Малыши, Мама и ребенок, советы мамам, Факты о новороженных.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
02 День ангела Анны: значение имени и СМС поздравления
03 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
04 Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
05 Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский намерен сегодня поговорить с Макроном и Меркель
Зеленский намерен сегодня поговорить с Макроном и Меркель
Байден лидирует в президентской гонке в США от демократов
Байден лидирует в президентской гонке в США от демократов
С начала &quot;хлебного перемирия&quot; погибло 6 солдат ВСУ
С начала "хлебного перемирия" погибло 6 солдат ВСУ
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь