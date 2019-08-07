ТОП-5 удивительных фактов о новороженных

За девять месяцев, между зачатием и рождением, вес ребенка увеличивается на 3000 миллионов раз. В промежуток между рождением и до конца второго года, вес ребенка увеличивается в четыре раза.

Детки рождаются примерно с 300 костями

Мало кто знает, что у человека насчитывается примерно 206 костей. Однако ребенок рождается с 300 костями! Со времени некоторые из костей сливаются вместе и образуют скелет взрослого человека. Кстати, вы знаете почему скелет новорожденного более хрящевой, чем у взрослого?

Ведь тело малыша должно быть мягким и податливым - это помогает ему при родах.

У новорожденных нет коленных чашечек

Так как говорилось выше, у маленьких детей скелет более податливый и мягкий. И коленная чашечка на самом деле является самым мягким видом хряща, который полностью окостенеет к 3-5 годам.

Цвет глаз ребенка может меняться

Меланин - специфический пигмент, который отвечает за цвет наших волос и кожи. Солнечный цвет может сделать нашу кожу темнее, а волосы светлее, меланин также влияет на наши глаза. Когда ребенок впервые открывает глаза, свет начинает вырабатывать меланин в радужной оболочке. И это может привести к изменению цвета.

Новорожденные могут и дышать, и глотать одновременно

Ученные доказали, что маленькие дети умеют сосать, глотать и дышать одновременно и это помогает им кормиться грудью. Однако, это будет неправдой, если сказать, что эти задачи выполняются в одну и ту же секунду. Это непростое действие, так и называется "сосать-глотать-дышать".

Новорожденные плачут без слез

Даже если малыш плачет громко и достаточно долго, новорожденные дети на производят слез! Это объясняется тем, что их слезные протоки продолжают развиваться после рождения.