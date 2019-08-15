Купание малыша: несколько советов для молодых родителей

Какой ребенок не любит плескаться в теплой водичке?

Гигиенически ванны не только приятное завершение дня, но и очень полезная с точки зрения медицины, процедура. Кроме того, купание — хороший повод для близкого общения родителей со своим малышом. Поэтому, после водных процедур дети ведут себя спокойно, едят с аппетитом и хорошо спят.

Для купания необходимо приготовить: Детская ванночка: наиболее часто в настоящее время используются пластмассовые ванночки, которые легко моются, прочные и легко переносятся. Ванночка должна использоваться исключительно для купания ребенка, но ни в коем случае не для хозяйственных целей. Нежелательно купание ребенка в ванночке из оцинкованного железа. Малыш может купаться и в большой общей ванне, но только после того, как ее предварительно обработали моющим средством (сода, детское мыло, порошок на основе детского мыла).

Термометр для ванны: не обязательно использовать термометры с точным определением температуры. Для детской гигиенической ванны могут использоваться индикаторные термометры, которые изменяют цвет, когда вода остывает. Емкость для чистой воды чтобы вымыть ребенку лицо. Тканевая мочалка должна быть изготовлена из материала, который можно кипятить. Не рекомендуется использовать губку для мытья ребенка, так как в ней может скапливаться грязь и ее нельзя кипятить. Полотенце большое для тела и маленькое из мягкого материала для вытирания лица. Шампунь и мыло: для мытья малыша необходимо использовать только специальные детские моющие средства. Сейчас в продаже есть шампуни для мытья тела и головы ребенка, не содержащие мыла, с формулой «без слез».

Ватные тампоны и палочки для гигиены ушей, носа, глаз, пупка. Белье для ребенка после купания должно быть теплым, соответствовать возрасту малыша и температуре окружающей среды. Не кутайте малыша! Детская косметика для ухода за кожей. Детские ножнички с закругленными концами. Все перечисленные предметы должны храниться под рукой на столе для пеленания. «Ежедневное купание должно происходить в один и тот же час. Наиболее часто рекомендуется купание перед предпоследним кормлением (около 9 часов вечера). Со временем, ребенок привыкнет к вечернему моциону: ванная, еда, сон. Это полезно для ребенка (как-никак соблюдение режима дня), и очень удобно для родителей. Если же вы купаете ребенка днем, то лучше выбрать такой момент, когда ребенок бодрствует, но не голоден и не только что поел. Купание должно происходить без всякой поспешности. Дети безошибочно чувствуют нервозность взрослых. Такие водные процедуры на пользу здоровью точно не пойдут.

Температура в комнате, где проводится купание ребенка, должна быть 26–27 градусов. Исключите возможность возникновения сквозняков. Исходя из опыта, водные процедуры лучше проводить в ванной комнате. Воду для купания кипятить не следует, даже, если Вы купаете новорожденного ребенка. Пока не зажила пупочная ранка, в воду можно добавлять несколько капель раствора марганцовки. Вода при этом приобретает слегка розовый оттенок. Оптимальная температура воды — 36–37 градусов. В ванночку наливают сначала холодную, а затем теплую воду. Даже если в ванной уже плавает термометр, все равно проверьте температуру воды, опустив в нее свой локоть. При температуре 37 градусов кожа локтя не ощущает ни тепла, ни холода. Значит и у ребенка не возникнет неприятных ощущений при погружении в ванночку. Количество наливаемой воды определяется объемом ванны, но необходимо следить, чтобы в полусидящем положении ребенок был по плечики в воде.

Ребенка можно мыть двумя способами: намыливание до погружения и намыливание в ванне. Наиболее часто используется и рекомендуется педиатрами именно второй способ. Очень важно правильно погружать ребенка в ванну. Левой рукой надо охватить левую подмышку ребенка. Затылок и голова в этом случае опираются на Ваше плечо. Правой рукой поддерживается ягодичная область малыша. После погружения ребенка в воду можно оставить ножки свободными, но голову и туловище ребенка обязательно поддерживать левой рукой и предплечьем. Опустив малыша в воду, не надо стразу начинать его мыть. Дайте ребенку привыкнуть к нахождению в ванной. Мыть ребенка с мылом нужно не чаще двух раз в неделю. Можно не пользоваться мочалкой, а намыливать ребенка рукой.

Мягкими круговыми движениями моется голова, шея, подмышки, верхние конечности, грудь, живот и нижние конечности. Намыленные участки тут же ополаскиваются. Область промежности обмываются последней. В воду при купании можно добавлять отвар череды или ромашки. Если же ребенок плохо засыпает, то подойдет ванна с пустырником или валерьяной. Но, делая любую травяную ванну (особенно с валерьяной), обращайте внимание на запах в ванной комнате. Если запах очень резкий, «бьющий» в носик ребенку, то в таком случае малыш может начать сильно плакать и отказаться от водных процедур еще на долго. Длительность пребывания в воде зависит от возраста ребенка. Первые месяцы — 5–7 минут. У детей старше 8 месяцев купание может продолжаться 10–15 минут. Для более старших детей купание становится предлогом для игры.

Никогда не оставляйте ребенка одного в ванночке! Это очень опасно! Ни в коем случае ребенка после купания не надо вытирать сухо на сухо, с усердием растирая кожные покровы до ярко красного цвета. Достаточно нежно промокнуть его кожицу мягким полотенцем. Особое внимание заслуживают многочисленные складки кожи. Их надо просмотреть и удалить всю находящуюся в них водичку. Повышенная влажность кожи может способствовать появлению опрелостей у малыша. После ванны ребенку выполняют необходимые процедуры — обрабатывают глаза, ушки, носик, пупочек, кожу и расчесывают. После чего, одевая в легкую пижаму и чепчик, выносят из ванной. Вынося малыша из ванной, остерегайтесь сквозняков. Они так опасны для маленьких детей, особенно только что принявших теплую ванну. Комната должна быть проветрена, свет в ней приглушен. В такой обстановке можно начинать малыша кормить и укладывать спать. Поверьте, аппетит будет отменный, а ночь — спокойной.