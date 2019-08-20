Первый год жизни ребенка: как побороть родительскую усталость

1 Ежедневная рутина Если малыш подрос и способен самостоятельно выполнять простейшие задания, можно предложить ему стать помощником в домашних делах. Вам нужно развесить белье после стирки? Попросите малыша подать вам нетяжелые вещи. Пора кормить собаку? Пускай ребенок положит ей корм. Любое задание можно превратить в игру, тогда в следующий раз непоседа сам захочет помочь, да и вы сможете перевести дух.

2 Безусловная любовь Часто можно наблюдать ситуацию: мамы вьются, как пчелки, вокруг своих детей, стараются исполнить все капризы, дать малышу все самое лучшее. В основном так происходит, когда в семье рождается первенец. Но любовь к ребенку не должна затмевать разум. Если стараться понимать малыша с полуслова, он не научится говорить. А если исполнять все «хочу» любимого чада, то со временем запросы вырастут и ребенку трудно будет смириться с отказом. В этом случае ждать хорошего эмоционального состояния родителям не приходится. Поэтому старайтесь рассуждать здраво и не стремитесь исполнять мгновенно все детские желания.

3 Играть, нельзя отдыхать Наверняка, молодые родители часто сталкиваются с просьбой ребенка поиграть с ним. А так как внимание детей удержать надолго сложно, то и игры зачастую меняются каждые пять минут. В таком круговороте усталость – нормальное явление. Но что делать, если малыш требует внимания? Возвращаемся к первому совету и приобщаем ребенка к домашним делам. А еще можно пригласить в гости подруг с детьми: в этом случае непоседы будут заняты своими делами, а у вас есть время пообщаться и понаблюдать за происходящим со стороны.