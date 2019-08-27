Скачать
Вторник, 27.08.2019
Зеленский подтвердил осуществление земельной реформы
Зеленский подтвердил осуществление земельной реформы
Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс
Парубий готов подписать новый Избирательный кодекс
Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все будут кричать о сенсации
Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все будут кричать о сенсации
MTV VMA 2019: все победители музыкальной премии (Видео)
MTV VMA 2019: все победители музыкальной премии (Видео)

Личное пространство ребенка: стоит ли родителям читать переписку детей

Личное пространство ребенка: стоит ли родителям читать переписку детей
13:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Большинство родителей выберет вариант "читать", оправдываясь педофилами и "синими китами".

Но действительно ли контроль дает безопасность? 

Спросите у любого подростка, могут ли взрослые тайно контролировать их жизнь, и увидите, сколько отчаяния и беспомощности будет в этом "НЕТ!", рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

Доверие помогает нам растить спокойных, уверенных в себе детей. В то время как тотальный контроль разрушает близость, нарушает способность строить равноправные и честные отношения, делает человека недоверчивым, который не осознает свои и чужие границы.

"А если ребенок об этом никогда не узнает?". Узнает. Чем старше становятся дети, тем сложнее их обмануть.

Несколько важных правил об уважении личного пространства

1. Перед покупкой гаджета записать вместе правила. Какие сайты/соцсети допустимы в этом возрасте, а какие – нет. Сколько времени можно сидеть в инете. Какие фото уместно выкладывать, а какие – нет. Эти пункты нужно расширять каждые 2 года.

2. Правила безопасности стоит обсуждать регулярно, а не когда что-то произошло. Что делать, если тебя шантажируют незнакомцы? У кого просить помощи, если твои фото ню выложены в общий доступ? Проблема в том, что сами родители часто не знают ответов на эти вопросы.

3. Главная задача родителей – построить с детьми доверительные отношения. Мы не сможем уберечь их от всех неприятностей. Но мы можем дать им поддержку и научить справляться с этим. Подросткам важно знать, что к взрослым можно обратиться с любой проблемой, и тебя не будут ругать, наказывать, стыдить.

ТОП-5 советов, которые помогут вырастить счастливого ребенка

4. Вы можете читать личные сообщения ребенка в одном случае: если сын или дочь вам это позволили. Волнуетесь, что с ребенком что-то происходит – сообщите о своих чувствах и попросите разрешение проверить гаджет. Это честно и правильно. Просто скажите: "Я переживаю за твою безопасность, но не хочу читать без разрешения. Давай вместе подумаем, как мы можем позаботиться о моем и твоем благополучии, чтобы всем было комфортно".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Ребенок, Родители, Контроль, Личное пространство, Переписка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
03 Грозит до 3 лет: на Житомирщине открыли уголовное дело против вандалов
04 Жара и дожди: какими будут последние дни лета
05 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Индонезия перенесет свою столицу: названы детали смелого плана
Индонезия перенесет свою столицу: названы детали смелого плана
Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Киев
Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Киев
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: Maruv продолжают засыпать комплиментами (Видео)
"Танцы со звездами 2019": Maruv продолжают засыпать комплиментами (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь