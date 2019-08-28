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Советы о том, как приучить ребенка к горшку

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Советы о том, как приучить ребенка к горшку
12:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото:pixabay.com

Что делать, если многократные попытки усадить на горшок не увенчались успехом?

  • 1

    Врачи советуют приучать малыша к горшку не раньше, чем в полтора года. Только с этого возраста он способен контролировать мышцы, отвечающие за опорожнение. 

    Что касается мочеиспускания, тут дела обстоят сложнее. Примерно с 18 месяцев мочевой пузырь ребенка способен удерживать мочу только около двух часов. Многие дети, когда хотят в туалет, сжимают ножки или кряхтят. Если вы научитесь улавливать эти сигналы, приучить к горшку будет легче. 

  • 2

    Еще один важный фактор – удобный горшок. Он должен соответствовать параметрам ребенка. Лучше отдавать предпочтение анатомическим горшкам, так как они сделаны с учетом строения детского тела. Не стоит выбирать горшки-игрушки. Фигурки, расположенные на них, будут отвлекать и мешать садиться. 

    Есть и музыкальные горшки. Но это не самый лучший выбор: у малыша выработается рефлекс ходить в туалет только с музыкальным сопровождением.  

  • 3

    Поставьте горшок в доступном для ребенка месте. Объясните, зачем нужен этот предмет. Не давайте малютке играть с ним. 

    Кроме этого, откажитесь от подгузников, оставьте их для прогулок и ночного сна. Малыш должен понять, что ходить в мокрых вещах некомфортно, поэтому лучше пользоваться горшком. Детей нужно усаживать на него каждые 2 часа на 3-4 минуты. 

  • 4

    Нельзя насильно приучать к горшку, а тем более ругать, кричать на ребенка. У малютки могут выработаться отрицательные эмоции к опорожнению, в итоге он перестанет проситься на горшок.

    Если совсем ничего не получается, отложите затею на несколько недель. 

  • 5

    Постарайтесь сделать процесс увлекательным, развлечь малыша. Если не удается, дайте понять, что вы очень расстроены, и напомните: сходить в туалет можно в горшок.

    Не забывайте хвалить ребенка, когда у него все получается. Тогда он захочет порадовать вас вновь.

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Дети, Ребенок, Советы, Мама, Горшок.
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