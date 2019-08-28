Советы о том, как приучить ребенка к горшку

1 Врачи советуют приучать малыша к горшку не раньше, чем в полтора года. Только с этого возраста он способен контролировать мышцы, отвечающие за опорожнение. Что касается мочеиспускания, тут дела обстоят сложнее. Примерно с 18 месяцев мочевой пузырь ребенка способен удерживать мочу только около двух часов. Многие дети, когда хотят в туалет, сжимают ножки или кряхтят. Если вы научитесь улавливать эти сигналы, приучить к горшку будет легче.

2 Еще один важный фактор – удобный горшок. Он должен соответствовать параметрам ребенка. Лучше отдавать предпочтение анатомическим горшкам, так как они сделаны с учетом строения детского тела. Не стоит выбирать горшки-игрушки. Фигурки, расположенные на них, будут отвлекать и мешать садиться. Есть и музыкальные горшки. Но это не самый лучший выбор: у малыша выработается рефлекс ходить в туалет только с музыкальным сопровождением.

3 Поставьте горшок в доступном для ребенка месте. Объясните, зачем нужен этот предмет. Не давайте малютке играть с ним. Кроме этого, откажитесь от подгузников, оставьте их для прогулок и ночного сна. Малыш должен понять, что ходить в мокрых вещах некомфортно, поэтому лучше пользоваться горшком. Детей нужно усаживать на него каждые 2 часа на 3-4 минуты.

4 Нельзя насильно приучать к горшку, а тем более ругать, кричать на ребенка. У малютки могут выработаться отрицательные эмоции к опорожнению, в итоге он перестанет проситься на горшок. Если совсем ничего не получается, отложите затею на несколько недель.