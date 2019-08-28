Советы о том, как приучить ребенка к горшку

Врачи советуют приучать малыша к горшку не раньше, чем в полтора года. Только с этого возраста он способен контролировать мышцы, отвечающие за опорожнение.
Что касается мочеиспускания, тут дела обстоят сложнее. Примерно с 18 месяцев мочевой пузырь ребенка способен удерживать мочу только около двух часов. Многие дети, когда хотят в туалет, сжимают ножки или кряхтят. Если вы научитесь улавливать эти сигналы, приучить к горшку будет легче.
Еще один важный фактор – удобный горшок. Он должен соответствовать параметрам ребенка. Лучше отдавать предпочтение анатомическим горшкам, так как они сделаны с учетом строения детского тела. Не стоит выбирать горшки-игрушки. Фигурки, расположенные на них, будут отвлекать и мешать садиться.
Есть и музыкальные горшки. Но это не самый лучший выбор: у малыша выработается рефлекс ходить в туалет только с музыкальным сопровождением.
Поставьте горшок в доступном для ребенка месте. Объясните, зачем нужен этот предмет. Не давайте малютке играть с ним.
Кроме этого, откажитесь от подгузников, оставьте их для прогулок и ночного сна. Малыш должен понять, что ходить в мокрых вещах некомфортно, поэтому лучше пользоваться горшком. Детей нужно усаживать на него каждые 2 часа на 3-4 минуты.
Нельзя насильно приучать к горшку, а тем более ругать, кричать на ребенка. У малютки могут выработаться отрицательные эмоции к опорожнению, в итоге он перестанет проситься на горшок.
Если совсем ничего не получается, отложите затею на несколько недель.
Постарайтесь сделать процесс увлекательным, развлечь малыша. Если не удается, дайте понять, что вы очень расстроены, и напомните: сходить в туалет можно в горшок.
Не забывайте хвалить ребенка, когда у него все получается. Тогда он захочет порадовать вас вновь.