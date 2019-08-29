Ситуации, в которых ребенок манипулирует вами: как распознать

Иногда родители настолько любят малыша, что не замечают его манипуляций.

Вы несетесь сломя голову к ребенку, как только он хныкнул. Если поводом стали разбитые коленки, такая реакция вполне нормальна. Но если чадо требует, чтобы вы подошли, потому что упала игрушка на пол или ему стало скучно, это проблема. Скорее всего, малыш привык получать все, что хочет, и начинает манипулировать вами.

Отсутствуют границы. Ребенок заходит в вашу комнату без стука, перебивает во время разговора, забирает из рук нужный ему предмет? Вероятно, малыш думает, что вы его собственность, и не уважает вас.

Стремитесь сделать все за ребенка. Помощь детям нужна, когда они не могут сами себя обслужить. Но младенческий возраст быстро заканчивается, потом малышей нужно приучать к самостоятельности. Порой родители воспринимают детей как новорожденных до старости. Безграничная любовь сделает из вас прислугу для собственного ребенка.

Вы не можете отказать. Детей одолевают всевозможные "хочу". Но совсем не обязательно их тут же выполнять. Многие семьи считают, что желание чада – закон. Такие правила быстро превращают родителей в рабов.

Ребенок всегда прав, даже если это не так. Оберегать малыша нужно, но также необходимо понимать, кто прав и кто виноват. Если ребенок, например, стал инициатором драки, а вы его защищаете, чадо вырастет с чувством вседозволенности.