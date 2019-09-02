В чем заключается польза грудного вскармливания: это нужно знать

Материнское грудное молоко обладает свойствами, похожими на опиоиды.

Специалисты говорят о бета-казоморфинах - это вещество, которое, как показали исследования, важны для нормального развития детей.

Нехватка бета-казоморфинов приводит к повышенному уровню тревожности, а также может стать причиной снижения привязанности малыша к матери. При этом большое количество бета-казоморфинов тоже не приносит ничего хорошего - он делает ребенка вялым и может даже задерживать его психомоторное развитие.

"В современном мире новорожденные зачастую питаются заменителями женского молока, но в данных смесях зачастую нет бета-казоморфины - это молочные "опиоиды", которые необходимы для правильного развития ребенка. Конечно, пользу грудного вскармливания никак нельзя недооценивать", - сообщают ученые.

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