Скачать
Среда, 04.09.2019
Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
Гончарук: Мы очень хотим открыть здание правительства максимально
Гончарук: Мы очень хотим открыть здание правительства максимально
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
Samsung готовится представить второе складное устройство
Samsung готовится представить второе складное устройство

Как заставить детей быть более активными: несколько хороших способов

Смотрите фото (4)
Как заставить детей быть более активными: несколько хороших способов
20:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

С началом нового учебного года дети вынуждены делать уроки в сидячем положении, что может привести к проблемам со здоровьем.

Поэтому родителям необходимо делать все, чтобы в остальное время ребенок много двигался и занимался спортом.

Не стоит забывать и о том, что родители являются главными примерами в подражании, начните с себя. А лучше – сделайте это вместе.

Как заставить детей быть более активными

1. Просите ребенка помочь вам по дому. Пылесос, веник, тряпка для пыли – неплохой спортивный инвентарь. Подключайте игру, к примеру, в которой ему нужно собрать "космический мусор" с заброшенной планеты.

2. Танцуйте. Потанцуйте сами, и ребенок присоединится. Разыгрывайте под музыку сценки из сказок.

3. Выходите из дома всей семьей, чтобы поиграть в мяч, в боулинг, покататься на коньках или роликах, устроить велопрогулку. Выбирайте для прогулок места с детскими площадками для активного отдыха.

4. Играйте в шарады. Эта игра развивает не только воображение и смекалку, но и заставляет двигаться. Показывайте с детьми животных, предметы и отвлеченные понятия, используя только тело и мимику.

5. Заведите собаку. Если же ребенок давно мечтает о таком домашнем любимце – не отказывайте ему. С появлением ребенок будет активным, можно также привлечь его к выгулу.

6. Купите шагомеры для всех членов семьи. Устройте различные соревнования с призами и медалями – кто сделает больше шагов в день, кто больше сжег калорий и тому подобное.

7. Уберите телевизор из комнаты ребенка. Поставьте вместо него в детской спортивный инвентарь. Можете повесить в комнате ребенка детскую боксерскую грушу. Имитируйте восточные единоборства, движения фехтовальщиков, стреляйте из лука.

8. Устраивайте "фотоохоту" на прогулках. Храните в альбоме фото скульптур, животных, цветов и тому подобное.

ТОП-5 советов, которые помогут вырастить счастливого ребенка 

9. Хвалите ребенка за то, что он делает что-то быстро и без колебаний. Но не ругайте тогда, когда он медлителен. Похвалы лучше будут работать, чем замечания и угрозы "убрать планшет" или "запретить мультфильмы". 

10. Приглашайте других детей поиграть. В компании сверстников вашему ребенку будет интереснее, он будет больше двигаться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Дети, Ребенок, Активный образ жизни, Мама и ребенок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: модный деловой дизайн для офиса (Фото)
02 Кара Делевинь снялась топлес для обложки глянца (Фото)
03 Полезные привычки, которые уберегут вас от рака
04 Переход Коноплянки из Шальке в Шахтер: названа сумма трансфера
05 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины
Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины
Официально: анонсирован Android 10
Официально: анонсирован Android 10
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь