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Воскресенье, 08.09.2019
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Как сделать ребенка самостоятельным: ключевые фразы

Как сделать ребенка самостоятельным: ключевые фразы
22:28 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Как помочь ребенку открыть таланты.

В возрасте от 1,5 до 3 лет ребенок учится думать и понимать. Он внимательно наблюдает за тем, как взрослые реагируют на его поступки, замечает, какие ситуации могут привести к конфликту.

Очень важно, чтобы ребенок понял, что рост и отделение от родителей — нормальный и естественный процесс. Многие мамы так привязываются к своему малышу и так привязывают его к себе, что надолго, а то и навсегда отучают его от самостоятельности. Имейте в виду, дорогие мамочки, что такая любовь может "душить" не только способности вашего ребенка, но и его желание что-то делать!

В возрасте 5—7 лет дети, выросшие в атмосфере удушающей любви, будут производить весьма жалкое впечатление: они могут отказываться играть со сверстниками, постоянно прижиматься к маме, кричать и плакать, когда мама попытается освободиться от их рук.

Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя поддержать первые проявления самостоятельности вашего малыша.

Ключевые слова:

Попробуй сделать это сам (а).

Я рад (а), что ты начинаешь сам (а) о себе заботиться.

Посмотри, ты уже сам (а) можешь это сделать!

Давай ты будешь думать сам (а) за себя, а я — сам (а) за себя. И я буду рядом с тобой.

Что у детишек в голове: как узнать особенности характера ребенка

Сейчас самое лучшее время, чтобы научить ребенка правилам поведения и дать ему понять, что существуют границы дозволенного.

Научите своего малыша говорить "нет" и иметь собственное мнение по любому вопросу.

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Ребенок, Советы, Мама.
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