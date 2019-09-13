Как защитить ребенка от простуды осенью: советы педиатра

О том, какие принять меры, что бы уберечь детей от простудных заболеваний, рассказала врач-педиатр.

На первое место врач ставит заботу родителей об укреплении иммунитета ребенка. Необходимо ввести в его рацион как можно больше продуктов богатых содержанием витаминов С, А, е, и Д. К таким продуктам относятся: яйца, рыба, молоко, кисломолочные продукты, шпинат, цитрусовые, красные фрукты, растительное масло, говядина и др.

Следует позаботиться о сбалансированном питании детей, в рационе должно быть в достаточном количестве овощей и фруктов.

Не малую роль в профилактике гриппа играет своевременно проведенная вакцинация. Статистика показывает, что сделав прививку в сентябре, вероятность заражения гриппозной инфекцией снижается на 70%.

В период простуд важным мероприятием является так же проведение влажных уборок в помещении. А если в доме есть заболевший, то они должны проводиться несколько раз.

Осипова обращает внимание на то, что начало школы бывает связано с появлением простудных инфекций. Это в первую очередь связано со стрессовыми ситуациями, которым подвергаются наши дети, что приводит к снижению иммунитета, и в результате - ребенок болеет. Берегите своих детей, любите, хвалите, поддерживайте их - и они будут меньше болеть.