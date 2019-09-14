Не хочет, не нужно: нельзя заставлять детей доедать до конца

Диетологи не рекомендуют заставлять детей доедать.

По их словам, это может заставить детей не обращать внимание на голод и отказываться от полезных продуктов.

По словам директора по исследованиям в Центре наук о вкусе и питании Софи Никлаус, необходимо помнить, что размер желудка ребенка меньше, чем у взрослого. Нельзя детям подавать большие порции еды, уточнила она.

Специалисты отмечают, что дети с самого рождения имеют отчетливые сигналы голода и сытости. Например, младенцы перестают сосать грудь, пока снова не проголодаются.

Заставлять детей доедать может привести к излишкам веса не только в детском возрасте, но и во взрослой жизни. Опрос женщин с избыточным весом показал, что в детстве их принуждали съедать все. Что подали во время обеда.

Чтобы ребенок был сыт, у него необходимо спросить "насколько он голоден - как мышка, как кошка или как слон". Использование животных разных размеров покажет уровень сытости ребенка.