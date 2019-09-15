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Проверьте себя: основные признаки хорошего родителя

Проверьте себя: основные признаки хорошего родителя
12:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Качества, присущие хорошим отцам и матерям, назвал психоаналитик Джеральд Шоневульф.

Воспитывая детей, мы полагаемся на собственную интуицию и опыт, полученный в детстве. И всех хороших родителей объединяет ряд особенностей, пишет 1001 Совет.

Одна из главных черт – умение взаимодействовать с социумом: общаться с людьми разных возрастов, находить компромисс. Если взрослый умеет ладить с другими, то и ребенка сможет научить.

Хорошему родителю присущи такие качества, как милосердие и уважение к окружающим.

Умение радоваться жизни тоже очень важно. Научить ребенка наслаждаться каждым событием – целая наука. Чтобы дети стали жизнерадостными, они должны видеть счастливых родителей.

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Еще одна хорошая черта – честность. Если что-то обещано ребенку, нужно выполнять. Если не получилось, малыш должен знать причину. Открытость в общении с детьми поможет им стать уверенными и самодостаточными.

У мам и пап должен быть единый подход к воспитанию. Если один родитель запрещает то, что разрешает другой, семья крепче не станет. К тому же авторитет "злого" родителя пошатнется.

Дисциплинированность – важное качество. Последовательность в решениях, соблюдение принятых норм облегчит жизнь и станет правильным примером для малыша. 

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Дети, которые растут в любви и внимании, отличаются от сверстников, живущих в неблагоприятной обстановке. Если с детства в семье царит любовь, ребенок в будущем сможет для других создать такую же обстановку.

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Воспитание, Родители, Признаки хорошего родителя, Джеральд Шоневульф.
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