Проверьте себя: основные признаки хорошего родителя

Качества, присущие хорошим отцам и матерям, назвал психоаналитик Джеральд Шоневульф.

Воспитывая детей, мы полагаемся на собственную интуицию и опыт, полученный в детстве. И всех хороших родителей объединяет ряд особенностей, пишет 1001 Совет.

Одна из главных черт – умение взаимодействовать с социумом: общаться с людьми разных возрастов, находить компромисс. Если взрослый умеет ладить с другими, то и ребенка сможет научить.

Хорошему родителю присущи такие качества, как милосердие и уважение к окружающим.

Умение радоваться жизни тоже очень важно. Научить ребенка наслаждаться каждым событием – целая наука. Чтобы дети стали жизнерадостными, они должны видеть счастливых родителей.

Еще одна хорошая черта – честность. Если что-то обещано ребенку, нужно выполнять. Если не получилось, малыш должен знать причину. Открытость в общении с детьми поможет им стать уверенными и самодостаточными.

У мам и пап должен быть единый подход к воспитанию. Если один родитель запрещает то, что разрешает другой, семья крепче не станет. К тому же авторитет "злого" родителя пошатнется.

Дисциплинированность – важное качество. Последовательность в решениях, соблюдение принятых норм облегчит жизнь и станет правильным примером для малыша.

Дети, которые растут в любви и внимании, отличаются от сверстников, живущих в неблагоприятной обстановке. Если с детства в семье царит любовь, ребенок в будущем сможет для других создать такую же обстановку.