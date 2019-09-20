Вредные советы, которые пагубно влияют на развитие детей

Многие родители зачитываются советами психологов, чтобы не допустить промах в воспитании чада. Но не все рекомендации действенны.

Психологи тоже могут ошибаться. Есть несколько советов, которым можно не следовать в воспитании ребенкаю

Не стоит приучать малыша к порядку с пеленок. В доме, где есть дети, не может быть идеальной чистоты. Важно, чтобы ребенок знал: за собой нужно убирать. А вот стремление к безупречности для родителя не самое лучшее в данной ситуации.

Многие психологи не советуют говорить своим детям "нет": будто это ограничивает свободу малышей и не дает возможность познавать мир. Но родитель просто обязан сказать "нет", если речь идет о безопасности ребенка. Малыш должен понимать границы дозволенного.

Специалисты говорят, нужно уважать желания чада. Да, это делать необходимо. Но выполнять все "хотелки" малыша тоже не стоит, иначе он вырастет капризным.

Есть мнение, будто ребенок должен смотреть мультфильмы только с родителями. В таком случае маме и папе нужно забыть о своих делах, увлечениях, все бросить и быть с чадом. А как же время, посвященное себе? Оставьте ребенка во власти мультиков, уделите внимание себе.

Психологи рекомендуют не повышать на ребенка голос. С одной стороны, родителям советуют быть искренними, а с другой – приходится скрывать свои эмоции. Кричать не нужно, но есть ситуации, когда тон должен быть строгим. У "внешнего" спокойствия есть еще один отрицательный эффект: ребенок будет думать, что он безразличен.

Шантаж не лучшее средство воспитания. Это так. Но есть ситуации, когда иначе поступить нельзя. Например, ребенок не ест борщ, а хочет выпить молоко из миски кота или питаться только сладостями. Любая мама пойдет на все, чтобы этого не допустить. Стоит только предложить вознаграждение за съеденную порцию – и скорость поедания борща и аппетит увеличатся. Метод неидеальный, но в будущем малыш скажет спасибо.