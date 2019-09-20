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Вредные советы, которые пагубно влияют на развитие детей

Вредные советы, которые пагубно влияют на развитие детей
18:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Многие родители зачитываются советами психологов, чтобы не допустить промах в воспитании чада. Но не все рекомендации действенны.

Психологи тоже могут ошибаться. Есть несколько советов, которым можно не следовать в воспитании ребенкаю

Не стоит приучать малыша к порядку с пеленок. В доме, где есть дети, не может быть идеальной чистоты. Важно, чтобы ребенок знал: за собой нужно убирать. А вот стремление к безупречности для родителя не самое лучшее в данной ситуации.

Многие психологи не советуют говорить своим детям "нет": будто это ограничивает свободу малышей и не дает возможность познавать мир. Но родитель просто обязан сказать "нет", если речь идет о безопасности ребенка. Малыш должен понимать границы дозволенного.

Специалисты говорят, нужно уважать желания чада. Да, это делать необходимо. Но выполнять все "хотелки" малыша тоже не стоит, иначе он вырастет капризным.

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Есть мнение, будто ребенок должен смотреть мультфильмы только с родителями. В таком случае маме и папе нужно забыть о своих делах, увлечениях, все бросить и быть с чадом. А как же время, посвященное себе? Оставьте ребенка во власти мультиков, уделите внимание себе.

Психологи рекомендуют не повышать на ребенка голос. С одной стороны, родителям советуют быть искренними, а с другой – приходится скрывать свои эмоции. Кричать не нужно, но есть ситуации, когда тон должен быть строгим. У "внешнего" спокойствия есть еще один отрицательный эффект: ребенок будет думать, что он безразличен.

Ребенок часто болеет: ошибки родителей, которые не стоит совершать

Шантаж не лучшее средство воспитания. Это так. Но есть ситуации, когда иначе поступить нельзя. Например, ребенок не ест борщ, а хочет выпить молоко из миски кота или питаться только сладостями. Любая мама пойдет на все, чтобы этого не допустить. Стоит только предложить вознаграждение за съеденную порцию – и скорость поедания борща и аппетит увеличатся. Метод неидеальный, но в будущем малыш скажет спасибо.

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Дети, Воспитание, Советы родителям, Плохие советы.
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