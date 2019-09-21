Если вы воспитываете подростка: как не потерять доверие своего ребенка (Фото)

Подростковый возраст с его перепадами гормонального фона и настроения уже не ребенка, но еще и не взрослого чада становится настоящим испытанием как для родителей, так и для самого подростка. А чтобы не испортить отношения с любимым ребенком и не утратить его доверие, вам не стоит совершать типичные ошибки взрослых в отношениях с подростком.