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Питание будущей мамочки: от каких фруктов лучше отказаться беременным

Питание будущей мамочки: от каких фруктов лучше отказаться беременным
19:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Во время беременности женщина буквально пресыщена информацией о том, что полезно, и что вредно для будущего ребенка.

Так, алкоголь и курение должны быть полностью исключены – но существуют и другие продукты, от которых желательно отказаться.

Во-первых, беременным не рекомендуется есть ананасы. Этот фрукт содержит вещество, и может стать причиной проблем с вынашиванием… Стоит отметить, что для этого женщине необходимо выпить литры ананасового сока, что скорее вызовет диарею. Ананасов следует избегать в первом триместре, а также тем, кто находится в группе риска. Когда беременность подходит к концу, некоторые женщины пьют ананасный сок, чтобы приблизить роды.

У многих народов считается, что употребление папайи во время беременности также может вызвать преждевременные роды. В папайе, особенно, в неспелой или полуспелой, содержится вещество, вызывающее сокращения матки. Что касается спелой папайи, ее можно есть без опаски. Этот фрукт богат витаминами и другими полезными веществами, защищающими от изжоги и запоров.

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Некоторые врачи уверены, что женщинам стоит отказаться от винограда в последнем триместре беременности из-за содержащихся в нем веществ, повышающих температуру.

И, наконец, настоящую опасность для беременных, и не только, представляют немытые овощи и фрукты, которые могут стать причиной инфекции, такой как токсоплазмоз.

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Беременность, Фрукты, Вред, Польза, Мама и ребенок.
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