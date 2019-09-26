"Как тебе не стыдно?!": почему не стоит "застыживать" своего ребенка

Известно, что пристыженный малыш может вырасти депрессивной личностью.

"Как тебе не стыдно?!" - восклицают мамы, если у чада задралась юбка или сползли штанишки и он не успел поправить, потащил в рот еду с пола, вымазался, стал чавкать за столом или получил плохую отметку.

Давить на больное - чувство стыда - привычка многих родителей. Они думают, так привьют ребенку хорошие манеры, исправят поведение, да и вообще вырастят порядочного человека. На деле же взрослые наносят огромный ущерб пластичной детской психике.

К каким последствиям может привести систематическое "застыживание" ребенка?

Малыш перестанет ощущать себя нормальным, достойным уважения. Ему покажется, что все вокруг какие-то правильные, один он совершает ошибки и огорчает самых близких людей - родителей. Итог - заниженная самооценка, роль изгоя в классе, издевательства других детей и неспособность защитить себя. Ребенок постоянно ощущает неполноценность и считает себя намного хуже взрослых и более сильных.

Разовьется страх принять решение, проявить себя на публике, рассказать о своих чувствах, желаниях, талантах. Такой ребенок хочет все делать правильно и замыкается, когда можно проявить себя нестандартно, творчески. Ему покажется, что раскрываться полностью - стыдно и опасно, что все вокруг начнут смеяться и осуждать. В итоге личность может закрыться для близкого общения и испытать трудности во взрослом возрасте с самовыражением, общением в коллективе, выбором партнера.

Ребенок может перестать доверять родителям, а в последствии - всем людям, если его будут стыдить публично. То есть когда мама кричит "Как тебе не стыдно?!" на улице, в общественном транспорте, в присутствии других родственников, старших детей, малыш воспринимает это как предательство его чувств. Ведь он испытал естественное желание, например, погладить бездомную кошку, а мама обесценила его чувства и рассказала о "проступке" всем людям. Теперь он побоится доверять ей свои стремления, переживания. Ведь никогда не знаешь, в какой момент начнут стыдить и вынесут твой стыд на всеобщее обозрение.

Пристыженный малыш может вырасти депрессивной личностью. Стыд - это труднопереносимое состояние для ребенка. Оно лишает сил, заставляет страдать, искать механизмы психологической защиты. Систематическое пристыживание накапливается как снежный ком, "утрамбовывается" в глубокие слои психики и в конце концов перестает осознаваться. В итоге взрослый человек не понимает, почему не может расслабиться, радоваться простым вещам, нормально общаться с людьми и спать без антидепрессантов. Без психолога будет сложно выбраться из ощущения подавленности.

И самое страшное - он может воспринять пристыживание как норму, возможность получать от мамы внимание и эмоции. Если взрослый только кричит, ругает и никогда не хвалит, малыш решит, что такое отношение родителя - проявление его любви, заботы и, когда вырастет, начнет бессознательно воспроизводить ситуации стыда. Крайние проявления потребности в стыде - прилюдная демонстрация гениталий, склонность к сексуальным перверсиям, например мазохизму. Даже если мамы уже не будет в живых, у человека останется зависимость от чувства стыда и он продолжит искать его повсюду.

Поэтому психологи советуют не использовать пристыживание в качестве метода воспитания, даже если собственные родители так делали. С ребенком нужно разговаривать доверительно, без эмоционального давления, рассказывать, к каким последствиям может привести тот или иной его поступок, но не стыдить.

И ни в коем случае нельзя застыживать его действия, связанные с гениталями. Например, если ребенок интересуется различиями между мальчиками и девочками, реакциями своего тела. С чадом нужно спокойно поговорить, все объяснить без осуждения, не втягивая в этот разговор посторонних людей.