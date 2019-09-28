Список вещей, которые никогда нельзя делать за детей (Фото)

1 Одна из важных задач родителей – научить детей жить без них. Конечно, когда они вырастут. Но пока они живут рядом, это время надо использовать для развития навыков самостоятельности. И тут гиперопекающие родители совершают четыре ошибки: Выбирают ребенку друзей Начиная с трех лет, дети стремятся к своим сверстникам. Они заводят попытки подружиться, а в любой дружбе бывают и обиды, и ссоры, и даже драки. Многим мамам очень хочется вмешаться и оградить ребенка от плохой компании. Некоторые тщательно выбирают друзей для своих детей, ограничивая их круг общения. Но так ребенок не научится дружить, понимать законы дружбы и решать конфликты. Мама может в этом помочь, но никак не взять на себя роль провидца, которому виднее, к чему эта дружба может привести.

2 Убирают за ребенком его вещи Дети не всегда могут поддерживать порядок вокруг себя. Этому навыку они долго учатся. Нетерпеливой маме проще все убрать самой, чем терпеть беспорядок. Так ребенок понимает, что у него есть тот, кому порядок важнее, чем ему. Зачем стараться, если мама уберет? А еще это нарушение границ, когда комната ребенок только формально принадлежит ему. Психологи настаивают, что для ребенка важно иметь свои домашние обязанности и нести разумные последствия за их невыполнение. Дети не всегда могут поддерживать порядок вокруг себя. Этому навыку они долго учатся. Нетерпеливой маме проще все убрать самой, чем терпеть беспорядок. Так ребенок понимает, что у него есть тот, кому порядок важнее, чем ему. Зачем стараться, если мама уберет? А еще это нарушение границ, когда комната ребенок только формально принадлежит ему. Психологи настаивают, что для ребенка важно иметь свои домашние обязанности и нести разумные последствия за их невыполнение.

3 Выбирают увлечения для ребенка Огромное количество кружков и дополнительных занятий вызывает у родителей блеск в глазах. Кажется, что у ребенка есть все возможности для гармоничного развития. С одной стороны, это так. Но с другой, ребенок должен ориентироваться на свои желания и таланты, а не мамины или папины.