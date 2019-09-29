Прививаем любовь в школе: советы родителям первоклассников

1 Не высказывайте возмущение в связи с началом школьного сезона в присутствии ребенка. Недовольство у взрослых могут вызвать любые нюансы: от стоимости канцелярских принадлежностей до необходимости ежедневно делать уроки с сыном или дочерью. Подобные страдания формируют у первоклассника негативный образ школы.

2 Не акцентируйте слишком много внимания на учебе. Часто родители с первого учебного дня требуют от ребенка полного погружения в мир знаний. При этом забывают, что первокласснику нужно время для адаптации в новом коллективе и новых условиях.

3 Не стремитесь выполнить всю работу за ребенка. Конечно, есть организационные нюансы, которые не по силам малышу, но следует понемногу приучать первоклассника самостоятельно собирать вещи в школу.

4 Не перегружайте школьника внеклассными занятиями. Всестороннее развитие личности ― это здорово, но не перегибайте палку. Психологи утверждают: дополнительные занятия должны быть интересны прежде всего самому ребенку.