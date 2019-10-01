Учеба - дело не из легких: эффективные способы помощи ребенку в школе

1 Общение с ребенком Это важный и основополагающий пункт. Для того, чтобы ребенок развивался и прислушивался к вашим советам, нужно создать доброжелательную атмосферу в семье. Малыш должен чувствовать, что вы понимаете его. Говорите с ним больше, не только об учебе. Это поможет вам выстроить максимально эффективный план по развитию ребенка и мотивировать его. Нередко за плохими отметками может скрываться пережитый стресс. Изучите симптомы и способы преодоления детской депрессии. Убедитесь в том, что ребенок не выявляет признаков жертвы школьных хулиганов. Необходимо задавать важные вопросы детям, помогая им раскрыться, продемонстрировать свои интересы, надежды, страхи. Умело построенный диалог поможет лучше понять своего ребенка и определиться с методикой воспитания, которая позитивно скажется на учебе.

2 Организация режима дня Правильное расписание дня поможет ребенку развиваться максимально эффективно и спокойно. Установленный режим дня влияет не только на общее здоровье, но и на развитие как малышей, так и подростков. Повлиять на мозговую деятельность поможет здоровый сон, прогулка на свежем воздухе, творческие занятия и чтение.

3 Развитие словарного запаса Хороший словарный запас способствует более эффективному обучению. Для его развития родителям следует прививать ребенку любовь к чтению. Если речь о первоклашках, то неплохим вариантом станет воспроизведение сказок перед сном. Хорошо читающему ребенку важно слышать похвалу в его собственном выборе книг. Вы можете посоветовать ребенку книгу, но ни в коем случае не заставляйте читать неинтересную ему литературу из-под палки. Естественно, есть вещи, которые сложны для понимания в юном возрасте. Старайтесь больше разговаривать и объяснять то, что детям не совсем понятно. Если вы не знаете ответов на какие-то вопросы, то изучайте что-то вместе. Так вы еще и подадите ребенку личный пример. Для развития словарного запаса также важно вести открытые диалоги с ребенком, давать ему высказывать свою точку зрения. Выучить новые слова помогут различные игры для развития речи, например, вы можете сочинить какой-то маленький рассказ вместе или поиграть в ассоциации со словами.

4 Комфортные условия для учебы Если вы хотите, чтобы выполнение домашнего задания давалось легко и не напряженно, старайтесь создавать уютную атмосферу для этого. Поддержите детей не только морально. Следите за тем, чтобы в комнате было свежо, не слишком жарко, было хорошее освещение и удобный письменный стол, комфортный стул. Приглушайте телевизор и музыку в соседних комнатах, чтобы не отвлекать детей от выполнения домашних заданий. Если шума извне не избежать, купите беруши или звуконепроницаемые наушники.

5 Правильное питание С помощью питания мы можем всячески воздействовать на организм. В расписании дня обязательно должны быть включены завтрак, обед и ужин. Также постарайтесь не нагружать ребенка углеводами. Для стимулирования работоспособности организма стоит употреблять продукты, содержащие цинк, магний, железо, фосфор. Употребление белка поможет физическому развитию. Кстати! Не забывайте об употреблении достаточного количества воды.

6 Просмотр обучающих шоу "Телевизор – зло!", - уверяют многие родители. Частенько мамы и папы наказывают отпрысков за плохие оценки, запрещая смотреть телевизор. А мы рекомендуем поступить кардинально противоположным образом. Надо лишь умело выбирать телепередачи. Чтобы обучение не было скучным и монотонным, позволяйте ребенку смотреть полезные шоу. Также, зачастую, для полноценного усвоения информации недостаточно прочтения только книги. Есть множество различных программ, которые предоставляют качественную информацию достаточно интересно. Можно совершенно по-разному организовывать просмотр этих программ. Если ребенок интересуется английским языком, то неплохим вариантом станет просмотр шоу в оригинальной озвучке. Существует немало интересных и разных сериалов для изучающих английский язык.

7 Развитие самостоятельности Важным аспектом обучения в целом является пробуждение таких прекрасных качеств как ответственность и дисциплинированность. Вы не сможете заставлять ребенка делать что-то постоянно и вовремя. Это не имеет практически никакого эффекта. Объясните ребенку, что он должен развиваться самостоятельно. Расскажите о всех плюсах, которые видите в этом. Выйдите на открытый и честный диалог. Дайте понять ребенку, что его развитие нужно не родителям, а ему самому. Не делайте домашнее задание за него. Пусть он сам принимает решения, даже если у него не будет получаться что-то с первого раза, ничего страшного. Ребенок должен учиться проходить некоторые жизненные неудачи. Это нормально.

8 Анализ приоритетов и выбор важных предметов Многие родители хотят, чтобы их дети были круглыми отличниками. Нередко это приводит к плачевным результатам в будущем. Парадокс отличника состоит в том, что высокая успеваемость в школе не гарантируют успеха во взрослой жизни. Нередко отличники хорошо учатся не по своей воле, а в страхе перед наказанием и гневом родителей. В итоге сплошные минусы: - ребенок растрачивает силы на множество предметов, по-настоящему не углубляясь ни в один из них; - ребенок превращается в послушного исполнителя, неспособного принимать свои решения; - у ребенка зачастую не остается времени на детальное изучение внешкольных сфер. Конечно, бывают исключения из правил. Тут отыгрывают роль многие аспекты воспитания. Родительский долг состоит из бессчисленных нюансов. Один из них – помочь ребенку эффективно использовать школьные годы, нарастив базу для дальнейшей деятельности во взрослой жизни. Помогите детям найти интересные им занятия (желательно в нескольких сферах) и поддерживайте в освоении новых знаний. Не надо распылять все время ребенка лишь на получение отличных оценок по школьным предметам. Во взрослой жизни ему все эти дисциплины не понадобятся, будут нужны только некоторые. Вот на них и делаем упор. Отметки «хорошо» по другим дисциплинам более чем достаточно. И не надо закатывать истерику из-за пары троек. Важно будущее ребенка, а не «неуд» по физкультуре.

9 Переход в маленький класс Во многих школах есть небольшие классы. Если есть возможность и желание, то переведите туда ребенка. Как педагог, вынуждена признать: наша система образования провальная. Одна из главных проблем кроется в многочисленных классах. За 45 минут урока учитель должен: провести перекличку, проверить домашку, дать новую тему, дать новое задание. На разбор вопросов учеников останется минут 5-10. А в классе-то от 30 ребят и у многих свои вопросы! Опыт показывает, что именно в малочисленных классах успеваемость выше. В Сингапуре, к примеру, отстающих не оставляют на второй год, а просто переводят в маленький класс, где учитель успевает уделить им больше времени. Так ребята нагоняют своих одноклассников. Уже который год система образования в Сингапуре считается одной из самых эффективных в мире!