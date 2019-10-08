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Советы для мам: полезные привычки во избежания выгорания

Советы для мам: полезные привычки во избежания выгорания
08:36 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Когда дети испытывают нас на прочность, а нервная система кажется вот-вот даст сбой, от срыва спасают только полезные привычки.

Здоровый сон

Сон - самый важный ресурс каждой мамы. Используйте свободный час для того, чтобы поспать. Да, это сложно, но если задаться целью, нет ничего невозможного!

Медитация

Человеку свойственно злиться, особенно когда дети в очередной раз разукрасили стены или испортили новые шторы. Вместо того, чтобы кричать и ломать голову над тем, как это исправить, помедитируйте или выполните несколько дыхательных упражнений.

Правильное питание

Продукты, которые мы едим, не только обеспечивают нас энергией, но также улучшают настроение и помогают справиться со стрессом. Ешьте больше овощей, фруктов, зелени, морепродуктов и ваша нервная система будет вам благодарна.

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Общение с подругами

Никто не поймет вас лучше, чем самая близкая подруга. Когда вы чувствуете, что находитесь на грани, позвоните ей. Уверены, что такая встреча оживит самые приятные воспоминания, а значит поводов расстраиваться у вас не останется.

Планирование

Без этого полезного навыка сложно представить жизнь современного человека, особенно мамы, день которой расписан по минутам. Купите красивый ежедневник или скачайте удобное приложение и оптимизируйте свой день, не забыв оставить немного времени для любимого хобби или прогулки.

Тренировки

Мы понимаем насколько сложно заставить себя пойти в спортзал, когда подготовка к Новому году в самом разгаре. Но вы просто обязаны сделать это для себя и для того, чтобы оставаться молодой и красивой.

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Поощрения

Когда в последний раз вы баловали себя приятной покупкой? Если не можете вспомнить ничего подобного, самое время внедрить эту привычку. Поощряйте себя каждый раз, когда будете достигать поставленной цели.

Система обязанностей

Проблема многих мам в том, что они слишком много на себя взваливают. Попробуйте разработать систему обязанностей, разделив домашние дела между всеми членами семьи. Уверены, близкие вас поддержат!

Общение с природой

Ничто так не успокаивает и не вдохновляет, как прогулка на свежем воздухе. Отвели ребенка в садик? Отлично, смените маршрут и проложите маршрут к дому через ближайший парк. Поверьте, это подарит вам заряд энергии на целый день!

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Полезные привычки, Выгорание, Советы родителям, советы мамам.
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