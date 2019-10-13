Не стоит этого делать: ошибки родителей, которые могут испортить ребенку жизнь

Семь самых частых промашек, из-за которых дети вырастают несчастными, неудачливыми, нелюбимыми и неспособными любить.

Физические наказания

Как ни дико это звучит, но многие родители до сих пор не видят ничего дурного в физических наказаниях. Ребенка бить нельзя и точка! Побои наносят психологическую травму, способную аукнуться в зрелом возрасте. Побои наносят вред организму, поскольку взрослый человек не рассчитывает силу удара. Даже легкий подзатыльник может обернуться серьезной проблемой, приведя к сотрясению мозга. Битые дети нередко плохо адаптируются в обществе. Они могут бояться окружающих или, наоборот, проявлять чрезмерную агрессию.

Моральное унижение

Нанести травму можно как физически, так и психологически. Неуравновешенные родители могут срывать свою злость и недовольство жизнью на детях, оскорбляя их, используя нецензурную брань. Помимо намеренных унижений, многие родители обижают своих детей неосознанно, постоянно ставя в пример чужих детей. Так ребенок растет, чувствуя себя неполноценным.

Оскорбление других членов семьи

Мама ругает свекровь, папа ругает тещу, родители орут друг на друга… Как это типично и как трагично. В таких семьях дети не видят положительного примера поведения, их никто не учит выстраивать отношения на уважении. Повзрослев, дети так и не научатся уважать окружающих. Это обернется трагедиями на личном фронте. Наверняка вы не раз замечали женщин, проявляющих презрение к любому мужчине, или видели мужчин, которые женщин за людей не считают. Такую грубую позицию они впитали в детстве, наблюдая за поведением своих родителей. Скандалы в присутствии детей так же являются частой ошибкой родителей при разводе.

Презрение к посторонним

Люди, чье взросление пришлось на развитие Интернета и социальных сетей, склонны к нарциссизму и презрению к окружающим. Все эти бесконечные лайки, позерство в сосетях, троллинги, хейтинг и прочие «прелести» виртуальной жизни становятся проверкой на вшивость. Не многим удается сохранить человеческий облик. Безнаказанность провоцирует грубость в Сети, хамство переходит в реальную жизнь. Следите за своим поведением в аккаунтах, ведь чадо все подмечает. Кроме того, дети то и дело слышат, с каким презрением взрослые отзываются обо всех вокруг: о коллегах, соседях, просто прохожих.

Важно уважать не только членов своей семьи. Надо с детства объяснить своему чаду, что каждый человек – часть социума. Проявляя благородство и уважение к окружающим, мы не всегда получаем то же взамен. Но зато мы гарантированно не получим уважения, вытирая ноги о других. Чем раньше ребенок поймет это, тем лучше.

Шантаж

От, казалось бы, безобидного «Не пойдешь гулять, пока не съешь суп» до скандалов и угроз. Зачастую этот шантаж является проявлением заботы о ребенке. Это тот самый случай, когда благими делами вымощена дорога сами знаете куда. Но ведь вовсе необязательно добиваться желаемого бесконечным шантажом! Манипулировать можно иными, безболезненными способами, не вызывая в ребенка страха, злости или ненависти. Приучить детей к дисциплине можно без крика и шантажа.

Демонстрация плохого поведения

Каждый родитель в курсе о неписаном правиле, которое гласит, что учить детей надо собственным примером. Но давайте осмотримся и изучим поведение многих родителей. Мамы катят колясочку одной рукой, держа в другой сигарету. Папы гуляют с детьми по парку, не выпуская из рук бутылку пива. Схватив ребенка за руку, родители перебегают дорогу на красный свет, чтобы успеть на трамвай. Раз за разом взрослые демонстрируют детям дурное поведение, которое дети копируют с малых лет.

Гиперопека

Быть родителем сложно и страшно: хочется уберечь ребенка от неудач, защитить его от опасностей, дать ему все самое лучшее. Однако в стремлении быть хорошим родителем многие проявляют гипертрофированную заботу о детях. Некоторые мамы за руку водят сыновей в институт вплоть до последнего курса. Не душите детей, дайте им личное пространство. В противном случае, ребенок не сможет принимать самостоятельные решения во взрослой жизни.

Жертвы родительской гиперзаботы не могут добиться в жизни успеха во всех сферах жизни. На работе такие взрослые боятся начальства, не умеют себя проявить, становятся козлами отпущения. На любовном фронте так же неудачи, поскольку слишком заботливые родители не одобряют любой выбор своего чада. Зависимые от родителей, такие дети никогда не вырастают, оставаясь по сути беспомощными и одинокими большими малышами. Папины дочки становятся ужасными женами, а маменькины сынки – один из худших типов мужчин для отношений.