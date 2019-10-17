Виды спорта, которые идеально подойдут для маленьких девочек (Фото)

1 Плавание Если заниматься им регулярно для общего развития, то оно поможет укрепить скелет и мышечный каркас, закалиться, развить выносливость, нормализовать функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшить работу нервной системы. Занятия полезны при сколиозе, избыточном весе, миопии. Из минусов стоит отметить негативное воздействие хлора, вероятность простуд при некачественном просушивании волос после посещений бассейна, а также риски заражения ногтевым или кожным грибком. К противопоказаниям относятся хронические бронхит и астма, дерматологические заболевания, поражения слизистых органов зрения, некоторые пороки сердца.

2 Фигурное катание Это не только женственно и красиво, но еще и очень полезно, ведь такой спорт тренирует навыки равновесия, улучшает координацию и ловкость, укрепляет иммунитет, тренирует мышцы ног, способствует улучшению кровообращения и ускорению обменных процессов, развивает чувство ритма, артистические способности и музыкальный слух. есть и минусы: высокая травматичность, небольшое количество секций (особенно в некрупных городах), изнурительные тренировки, большие затраты (на костюмы, поездки). Противопоказания таковы: заболевания опорно-двигательного аппарата и травмы конечностей, болезни органов дыхания, ослабленный иммунитет.

3 Художественная гимнастика Стать гимнасткой наверняка хотя бы раз в жизни мечтала каждая девочка. Этот вид спорта красив и приносит пользу, так как формирует красивые походку и осанку, развивает уверенность и веру в себя, помогает становиться грациознее и женственнее, делает фигуру стройной, воспитывает волю и характер, дисциплинирует, всесторонне укрепляет и развивает тело. Но немало у гимнастики недостатков: риски травмирования, высокая стоимость специальной одежды, болезненные ощущения во время растяжек, огромные нагрузки, необходимость ограничений в питании, высокая конкуренция и раннее завершение профессиональной карьеры. Этот спорт противопоказан при болезнях суставов, нарушениях обмена веществ (в том числе при сахарном диабете), психических расстройствах, заболеваниях сосудов, сердца и позвоночника.

4 Танцы Для девочек они подходят идеально, причем практически для всех, ведь существует огромное количество танцевальных направлений. Такой спорт развивает чувство ритма, артистизм, музыкальный слух и мышечную систему, придает уверенность в себе и учит владеть телом, повышает стрессоустойчивость и поднимает настроение, укрепляет сердце, легкие и сосуды. Кроме того, практически отсутствуют противопоказания. Но занятия могут быть весьма дорогостоящими, для некоторых танцев нужны дорогие костюмы, а для определенных направлений обязателен постоянный партнер.

5 Теннис Теннис вырабатывает реакцию, скорость, целеустремленность, выносливость. Также он дает выход энергии, улучшает мозговую активность, тренирует мышцы и суставы, укрепляет здоровье и повышает тонус. Но тренировки обычно дорогостоящие, как и профессиональное снаряжение. Большие нагрузки на суставы способны приводить к их травмированию. Немало противопоказаний, включающих суставные патологии, грыжи, болезни позвоночника, травмы, язву, плоскостопие, заболевания сердечно-сосудистой системы.

6 Лыжный спорт улучшает функционирование легких и сердечной мышцы, отлично закаливает и укрепляет здоровье, способствует укреплению опорно-двигательного аппарата, придает выносливость и ловкость, обеспечивает профилактику сколиоза и остеохондроза. Но существуют риски травм, найти хорошего тренера непросто, снаряжение дорогое, занятия будут сезонными, а нагрузки достаточно интенсивны. Среди противопоказаний астма, болезни костной системы и суставов, патологии сердца или сосудов.

7 Легкая атлетика Легкая атлетика охватывает различные спортивные дисциплины, включая прыжки (в длину, с шестом, в высоту), бег, метание разных снарядов и так далее. Достоинств немало: нормализация дыхания и работы сердечно-сосудистой системы, улучшение фигуры и выносливости, шансы на успешную карьеру, повышение скорости движений, улучшение координации. Минусы – это опасность получения травм и интенсивность физических нагрузок. Атлетика противопоказана при болезнях эндокринной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной, а также органов зрения.