Скачать
Четверг, 17.10.2019
"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ
"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ
В Минфине заверили, что гривна в 2020 году не обрушится
В Минфине заверили, что гривна в 2020 году не обрушится
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео

Виды спорта, которые идеально подойдут для маленьких девочек (Фото)

Смотрите фото (9)
Виды спорта, которые идеально подойдут для маленьких девочек (Фото)
21:19 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Родители стремятся отдавать своих деток в спортивные секции. А какие виды спорта подойдут маленьким девочкам? Выясним!

  • 1

    Плавание

    Если заниматься им регулярно для общего развития, то оно поможет укрепить скелет и мышечный каркас, закалиться, развить выносливость, нормализовать функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшить работу нервной системы. Занятия полезны при сколиозе, избыточном весе, миопии. Из минусов стоит отметить негативное воздействие хлора, вероятность простуд при некачественном просушивании волос после посещений бассейна, а также риски заражения ногтевым или кожным грибком. К противопоказаниям относятся хронические бронхит и астма, дерматологические заболевания, поражения слизистых органов зрения, некоторые пороки сердца.

  • 2

    Фигурное катание

    Это не только женственно и красиво, но еще и очень полезно, ведь такой спорт тренирует навыки равновесия, улучшает координацию и ловкость, укрепляет иммунитет, тренирует мышцы ног, способствует улучшению кровообращения и ускорению обменных процессов, развивает чувство ритма, артистические способности и музыкальный слух. есть и минусы: высокая травматичность, небольшое количество секций (особенно в некрупных городах), изнурительные тренировки, большие затраты (на костюмы, поездки). Противопоказания таковы: заболевания опорно-двигательного аппарата и травмы конечностей, болезни органов дыхания, ослабленный иммунитет.

  • 3

    Художественная гимнастика

    Стать гимнасткой наверняка хотя бы раз в жизни мечтала каждая девочка. Этот вид спорта красив и приносит пользу, так как формирует красивые походку и осанку, развивает уверенность и веру в себя, помогает становиться грациознее и женственнее, делает фигуру стройной, воспитывает волю и характер, дисциплинирует, всесторонне укрепляет и развивает тело. Но немало у гимнастики недостатков: риски травмирования, высокая стоимость специальной одежды, болезненные ощущения во время растяжек, огромные нагрузки, необходимость ограничений в питании, высокая конкуренция и раннее завершение профессиональной карьеры. Этот спорт противопоказан при болезнях суставов, нарушениях обмена веществ (в том числе при сахарном диабете), психических расстройствах, заболеваниях сосудов, сердца и позвоночника.

  • 4

    Танцы

    Для девочек они подходят идеально, причем практически для всех, ведь существует огромное количество танцевальных направлений. Такой спорт развивает чувство ритма, артистизм, музыкальный слух и мышечную систему, придает уверенность в себе и учит владеть телом, повышает стрессоустойчивость и поднимает настроение, укрепляет сердце, легкие и сосуды. Кроме того, практически отсутствуют противопоказания. Но занятия могут быть весьма дорогостоящими, для некоторых танцев нужны дорогие костюмы, а для определенных направлений обязателен постоянный партнер.

  • 5

    Теннис 

    Теннис вырабатывает реакцию, скорость, целеустремленность, выносливость. Также он дает выход энергии, улучшает мозговую активность, тренирует мышцы и суставы, укрепляет здоровье и повышает тонус. Но тренировки обычно дорогостоящие, как и профессиональное снаряжение. Большие нагрузки на суставы способны приводить к их травмированию. Немало противопоказаний, включающих суставные патологии, грыжи, болезни позвоночника, травмы, язву, плоскостопие, заболевания сердечно-сосудистой системы.

  • 6

    Лыжный спорт

    улучшает функционирование легких и сердечной мышцы, отлично закаливает и укрепляет здоровье, способствует укреплению опорно-двигательного аппарата, придает выносливость и ловкость, обеспечивает профилактику сколиоза и остеохондроза. Но существуют риски травм, найти хорошего тренера непросто, снаряжение дорогое, занятия будут сезонными, а нагрузки достаточно интенсивны. Среди противопоказаний астма, болезни костной системы и суставов, патологии сердца или сосудов.

  • 7

    Легкая атлетика

    Легкая атлетика охватывает различные спортивные дисциплины, включая прыжки (в длину, с шестом, в высоту), бег, метание разных снарядов и так далее. Достоинств немало: нормализация дыхания и работы сердечно-сосудистой системы, улучшение фигуры и выносливости, шансы на успешную карьеру, повышение скорости движений, улучшение координации. Минусы – это опасность получения травм и интенсивность физических нагрузок. Атлетика противопоказана при болезнях эндокринной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной, а также органов зрения.

  • 8

    Боевые искусства

    Такой спорт, прежде всего, помогает учиться защищаться, но также он развивает выносливость и повышает тонус организма, учит думать и планировать, контролировать себя, укреплять иммунитет. К недостаткам стоит отнести существующие риски травм, жесткость в обучении, а также необходимость строгой дисциплины. Противопоказания: хронические заболевания с частыми рецидивами, болезни органов зрения, сердца, сосудов, печени и почек.

Родительская мудрость: основные советы хорошего воспитания детей

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Дети, Спорт, Девочки, Мама и ребенок, Вид спорта, Для девочек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Именины (День Ангела) Вероники: значение имени и СМС поздравление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Гладковский объявил голодовку
Гладковский объявил голодовку
Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников
Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников
Заведомо слабый фильм: успех Роберта Дауни в &quot;Докторе Дулиттле&quot; под сомнением (Фото)
Заведомо слабый фильм: успех Роберта Дауни в "Докторе Дулиттле" под сомнением (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь