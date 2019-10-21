Вундеркинды: самые молодые гении в истории (Фото)

1 Как вы думаете, ваш ребенок гений? Вероятно, каждый родитель думает, что их ребенок особенный. Это правда, что многие дети исключительно одарены. Учатся ли они говорить в раннем возрасте или делают первые шаги, как только учатся ползать. Дети всегда продолжают удивлять нас. Некоторые считаются одаренными в: искусстве, музыке, науке, математике и многих других талантах. Акиане Крамарик. Акиане Крамарик - молодая художница и поэт, написавшая свой первый шедевр под названием "Принц мира", когда ей было всего восемь лет. Когда ей было десять лет, она была гостем у Опры.

2 Аэлита Андре. Аэлита Андре впервые научилась рисовать, когда ей было всего 9 месяцев, и в довершение всего у нее была первая картина в галерее, когда ей было всего 2 года.

3 Адам Кирби. У него IQ 141.

4 Вольфганг Амадей Моцарт. Вы, вероятно, вы уже слышали о Моцарте. Он взял свой первый музыкальный инструмент в 3 года и написал свою первую опубликованную музыкальную пьесу, когда ему было 5 лет.

5 Хуана Инес де ла Крус. Крус научилась читать и начала писать религиозные стихи, когда ей было 8 лет. В 1667 году она стала монахиней, поэтому она смогла читать и писать, когда захочет.

6 Артюр Рембо. Артюр Рембо считается влиянием многих современных творческих людей. Джим Моррисон, Керуак и Боб Дилан сказали, что Рембо повлиял на их работу. Он опубликовал свою первую пьесу, когда ему было 15 лет, и создал свой шедевр "Пьяный корабль", когда ему было 16 лет.

7 Клара Шуман. Шуман не умела говорить, пока ей не исполнилось 4 года. Тем не менее, она освоила фортепиано, когда ей было всего 7 лет. Она гастролировала по Европе и даже получила похвалу от таких музыкальных гениев, как Шопен.

8 Правин Кумар Горакави. Правин Горкави - математический гений и бывший вундеркинд. Когда ему было всего 13 лет, он создал математическую формулу для расчета вечного календаря. Когда ему было 15 лет, он изобрел недорогую искусственную ногу, которая имела функцию движения лодыжки и колена.

9 Анна - Мари Имафидон. Доктор Имафидон впервые сдала свой компьютерный уровень, когда ей было 11 лет. Когда Имафидон было 20 лет, она получила степень магистра в Оксфордском университете.

10 Стиви Уандер. Хотя он был слеп с рождения, это не остановило Стиви Уандера. Уандер в ответе за создание настоящих хитов. Что вы можете не знать, так это то, что он проявил себя, когда ему было 12 лет, играя на фортепияно.

11 Мария Кюри. Мария Кюри была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию. Она была физиком и химиком и начала изучать все это, когда ей было всего 4 года.

12 Юдит Полгар. Юдит Полгарт - шахматный вундеркинд, которую учил ее отец Лазло Полгарт, педагог-психолог. Отец Полгарт считал, что любой ребенок может стать вундеркиндом с правильным воспитанием. Он воспитал своих детей, чтобы они играли в шахматы. В 1991 году она стала гроссмейстером и чемпионкой по шахматам и побила рекорд шахматного мастера Бобби Фишера.

13 Майкл Чанг. Майкл Чанг - профессионал тенниса, который стал профессионалом, когда ему было 15 лет, и выиграл свой первый теннисный чемпионат, когда ему было всего 17 лет. Несмотря на то, что он на пенсии, Чанг продолжает участвовать в мире тенниса, тренируя.

14 B-Girl Terra. B-Girl Terra - брейкдансер, выигравшая множество конкурсов. Удивительно, что ей всего 6 лет. Если вы посмотрите ее на YouTube, вы увидите ее множество танцевальных движений.

15 Акрит Джасвал. Некоторые говорят, что Джасвал выполнил свою первую операцию в 7 лет. Когда ему было 12 лет, его приняли в индийскую медицинскую школу. Мы думаем, что его родители получили настоящую радость, сказав, что наш сын доктор.

16 Ширли Темпл. Ширли Темпл была известной актрисой и танцовщицей начала 20-го века. Она начала свою жизнь на серебряном экране, когда ей было три года. Она получила премию академии, когда ей было всего семь лет.

17 Бобби Фишер. Бобби Фишер был вундеркиндом, который стал гроссмейстером, когда ему было 15 лет. Он начал соревноваться, когда ему было 14 лет, и выиграл 8 титулов при жизни. Несмотря на то, что его рекорд был побит, он по-прежнему считается одним из величайших шахматистов в мире.