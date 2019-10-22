Скачать
Вторник, 22.10.2019
Зеленский и Назарбаев отметили важность проведения саммита в Нормандском формате
Зеленский и Назарбаев отметили важность проведения "нормандского" саммита
В Кремле согласились, что "нормандский формат" зашел в тупик
В Кремле согласились, что "нормандский формат" зашел в тупик
Марченко с победы стартовал в Бресте
Марченко с победы стартовал в Бресте
СМИ: Николь Кидман много лет изменяет супругу
СМИ: Николь Кидман много лет изменяет супругу

Стресс у ребенка: что нужно знать родителям, что бы помочь малышу

Смотрите фото (4)
Стресс у ребенка: что нужно знать родителям, что бы помочь малышу
14:13 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Далеко не все родители помнят, что дети тоже подвержены стрессу.

Многим кажется, что если детство ребенка совершенно безоблачное, то ему не грозит психоэмоциональное перенапряжение. Нервное истощение у малышей развивается на фоне различных физиологических изменений в организме и непривычных внешних условий.

Стрессы у малышей

Стрессы у самых маленьких могут возникнуть на фоне болезни, разлуки с мамой, первых посещений врачей, посещения детского сада, смены климата или часового пояса. Если у вашего малыша проблемы с аппетитом, беспричинная плаксивость, чрезмерная суетливость, нарушение сна или гиперактивность, то высока вероятность, что у него нервное перенапряжение.

Чтобы решить эту проблему, необходимо:

Следить за режимом сна и бодрствования. Чем младше ребенок, тем дольше он должен спать. Если у малыша беспокойный сон, то ему подойдут дыхательные упражнения, спокойные игры и творческие занятия.

Поддерживайте у ребенка чувство безопасности — ребенок должен чувствовать, что вы рядом. К любым переменам малыша нужно готовить заранее, особенно к таким серьезным, как поход в детский сад. Если малыш ведет себя агрессивно, его можно привлечь к спорту.

Также эффективным методом является общение с животными — пет-терапия.

Стрессы у детей младшего школьного возраста

Стресс у ребят, которые только пошли в школу, — это реакция организма на изменение привычного хода вещей, которую они не могут контролировать самостоятельно. В первые месяцы учебы уклад жизни детей, к которому они уже успели привыкнуть, радикально меняется. Это нередко приводит к постоянным переживаниям и стрессу, ведь у ребенка появляется много новых обязанностей, режим дня становится более жестким. Среди основных симптомов стресса у ребят школьного возраста: повышенная утомляемость, ухудшение памяти, перепады настроения, проблемы с концентрацией внимания, замкнутость, заикание — беспричинная раздражительность.

Советы, благодаря которым можно победить детский стресс:

Помогите ребенку нормализовать режим дня — ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Перед сном школьнику рекомендуется принимать теплый, но не горячий душ.

Как быстро разбудить ребенка: полезный совет украинского телеведущего

Важно и правильное питание, а также прием детских витаминных комплексов.

Старайтесь как можно больше времени проводить с ребенком, играть с ним. По возможности обсуждайте проблемы. Чтобы снять умственное перенапряжение, рекомендованы регулярные физические нагрузки, например, танцы, плавание или спортивные игры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Дети, Ребенок, Стресс, Родители, Стресс у ребенка, Мам и ребенок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые лучшие короткие поздравления с Днем рождения на 22 октября
02 Врачи назвали овощ, который самый полезный на каждый день
03 Гороскоп на завтра, 22 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Реформы и Богдан: что вызывает наибольшее беспокойство у ЕС
05 Чумак о расстрелах на Майдане: Подозрения будут объявлены в ближайшее время
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания в Украине
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания
Маркарова анонсировала дату рассмотрения Госбюджета-2020
Маркарова анонсировала рассмотрение Госбюджета-2020
&quot;Не спешите с выводами&quot;: Сивохо - о планах в СНБО
"Не спешите с выводами": Сивохо - о планах в СНБО
Майли Сайрус объяснила, почему хотела построить отношения с девушками
Майли Сайрус объяснила, почему хотела построить отношения с девушками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь