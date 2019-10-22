Стресс у ребенка: что нужно знать родителям, что бы помочь малышу

Далеко не все родители помнят, что дети тоже подвержены стрессу.

Многим кажется, что если детство ребенка совершенно безоблачное, то ему не грозит психоэмоциональное перенапряжение. Нервное истощение у малышей развивается на фоне различных физиологических изменений в организме и непривычных внешних условий.

Стрессы у малышей

Стрессы у самых маленьких могут возникнуть на фоне болезни, разлуки с мамой, первых посещений врачей, посещения детского сада, смены климата или часового пояса. Если у вашего малыша проблемы с аппетитом, беспричинная плаксивость, чрезмерная суетливость, нарушение сна или гиперактивность, то высока вероятность, что у него нервное перенапряжение.

Чтобы решить эту проблему, необходимо:

Следить за режимом сна и бодрствования. Чем младше ребенок, тем дольше он должен спать. Если у малыша беспокойный сон, то ему подойдут дыхательные упражнения, спокойные игры и творческие занятия.

Поддерживайте у ребенка чувство безопасности — ребенок должен чувствовать, что вы рядом. К любым переменам малыша нужно готовить заранее, особенно к таким серьезным, как поход в детский сад. Если малыш ведет себя агрессивно, его можно привлечь к спорту.

Также эффективным методом является общение с животными — пет-терапия.

Стрессы у детей младшего школьного возраста

Стресс у ребят, которые только пошли в школу, — это реакция организма на изменение привычного хода вещей, которую они не могут контролировать самостоятельно. В первые месяцы учебы уклад жизни детей, к которому они уже успели привыкнуть, радикально меняется. Это нередко приводит к постоянным переживаниям и стрессу, ведь у ребенка появляется много новых обязанностей, режим дня становится более жестким. Среди основных симптомов стресса у ребят школьного возраста: повышенная утомляемость, ухудшение памяти, перепады настроения, проблемы с концентрацией внимания, замкнутость, заикание — беспричинная раздражительность.

Советы, благодаря которым можно победить детский стресс:

Помогите ребенку нормализовать режим дня — ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Перед сном школьнику рекомендуется принимать теплый, но не горячий душ.

Важно и правильное питание, а также прием детских витаминных комплексов.

Старайтесь как можно больше времени проводить с ребенком, играть с ним. По возможности обсуждайте проблемы. Чтобы снять умственное перенапряжение, рекомендованы регулярные физические нагрузки, например, танцы, плавание или спортивные игры.