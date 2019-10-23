Полезные советы, как приучить малыша к порядку

1 Будьте примером для ребенка! Это первое и самое главное правило. Если вы пытаетесь приучить ребенка к порядку, в первую очередь следите за порядком в своих вещах. Мы не имеем права требовать от ребенка то, что сами не выполняем.

2 Объясните ребенку, для чего нужны уборки. Часто дети сами даже и не догадываются, зачем мы, взрослые, выполняем определенные действия. Поэтому стоит акцентировать внимание ребенка на чистоте, как на исходе. Объясните, что гораздо удобнее передвигаться по комнате, когда игрушки на полках, а не под ногами. Скажите, что гораздо быстрее можно найти любимую машинку, если она лежит на своем месте. Расскажите, как вам приятно находиться в чистой комнате. Тогда малыш с большим энтузиазмом займется уборкой.

3 Сделайте уборку веселой игрой. Нам, взрослым, часто бывает трудно заставить себя сделать уборку в квартире, а мы хотим, чтобы ребенок с радостью приступила к такой "веселой" задаче. Поэтому вспомним, что игра – это ведущая деятельность для детей. Используйте это! Необходимо превратить скучную уборку игрушек в увлекательный квест "найди все машинки", "где спрятался лев". Или устройте соревнование "кто быстрее заполнит корзину". Включите веселую музыку, переоденьтесь в волшебников или превратитесь в роботов и составляйте вещи в комод так, как делали бы это они.

4 Постоянство и последовательность – ваши помощники! Чтобы уборка игрушек, составление вещей в шкаф, мойка своей кружки после чая стали привычными делами, о которых не нужно напоминать, будьте последовательными в этих правилах и требованиях. Если с самого раннего возраста вы будете каждый день демонстрировать ребенку, как сложить игрушки перед сном, то со временем малыш начнет это делать сам. Кроме того, для него это станет привычкой, своеобразным ритуалом, нормой повседневной жизни.

5 Помогайте ребенку. Начните вместе, или пусть начнет ребенок, а вы помогите закончить. Не следует сразу требовать у ребенка полной чистоты без вашей помощи! Таким способом вы только отобьете желание!

6 Никогда не используйте уборку в качестве наказания. Тогда у ребенка сформируется отношение к уборке как к чему-то негативному и неприятному, а тогда вам уже не так просто будет заставить навести порядок.

7 Хвалите и поощряйте ребенка. Акцентируйте внимание на стараниях и на чистоте, которая появилась в комнате.