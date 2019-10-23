Скачать
Среда, 23.10.2019
Зеленский предлагает Комитету ВР и Медянику пройти полиграф
Зеленский предлагает Комитету ВР и Медянику пройти полиграф
В Британии задержали водителя грузовика с 39 трупами на борту
В Британии задержали водителя грузовика с 39 трупами на борту
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
На Землю летит опасный астероид
На Землю летит опасный астероид

Полезные советы, как приучить малыша к порядку

Смотрите фото (9)
Полезные советы, как приучить малыша к порядку
14:41 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Приучить ребенка к порядку может стать целой проблемой, если не применить максимум усилий к этому занятию.

  • 1

    Будьте примером для ребенка!

    Это первое и самое главное правило. Если вы пытаетесь приучить ребенка к порядку, в первую очередь следите за порядком в своих вещах. Мы не имеем права требовать от ребенка то, что сами не выполняем.

  • 2

    Объясните ребенку, для чего нужны уборки.

    Часто дети сами даже и не догадываются, зачем мы, взрослые, выполняем определенные действия. Поэтому стоит акцентировать внимание ребенка на чистоте, как на исходе. Объясните, что гораздо удобнее передвигаться по комнате, когда игрушки на полках, а не под ногами. Скажите, что гораздо быстрее можно найти любимую машинку, если она лежит на своем месте. Расскажите, как вам приятно находиться в чистой комнате. Тогда малыш с большим энтузиазмом займется уборкой.

  • 3

    Сделайте уборку веселой игрой.

    Нам, взрослым, часто бывает трудно заставить себя сделать уборку в квартире, а мы хотим, чтобы ребенок с радостью приступила к такой "веселой" задаче. Поэтому вспомним, что игра – это ведущая деятельность для детей. Используйте это! Необходимо превратить скучную уборку игрушек в увлекательный квест "найди все машинки", "где спрятался лев". Или устройте соревнование "кто быстрее заполнит корзину". Включите веселую музыку, переоденьтесь в волшебников или превратитесь в роботов и составляйте вещи в комод так, как делали бы это они.

  • 4

    Постоянство и последовательность – ваши помощники!

    Чтобы уборка игрушек, составление вещей в шкаф, мойка своей кружки после чая стали привычными делами, о которых не нужно напоминать, будьте последовательными в этих правилах и требованиях. Если с самого раннего возраста вы будете каждый день демонстрировать ребенку, как сложить игрушки перед сном, то со временем малыш начнет это делать сам. Кроме того, для него это станет привычкой, своеобразным ритуалом, нормой повседневной жизни.

  • 5

    Помогайте ребенку.

    Начните вместе, или пусть начнет ребенок, а вы помогите закончить. Не следует сразу требовать у ребенка полной чистоты без вашей помощи! Таким способом вы только отобьете желание!

  • 6

    Никогда не используйте уборку в качестве наказания.

    Тогда у ребенка сформируется отношение к уборке как к чему-то негативному и неприятному, а тогда вам уже не так просто будет заставить навести порядок.

  • 7

    Хвалите и поощряйте ребенка.

    Акцентируйте внимание на стараниях и на чистоте, которая появилась в комнате.

  • 8

    Не перегружайте ребенка уборкой.

    Помните, что до определенного возраста дети не знают понятия "надо", "должен", они делают только то, что интересно и "хочу". Поэтому учитывайте возможности и умения ребенка, по его заинтересованности. Но и не спускайте многие из рук. Помните, что все должно быть в меру!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Дети, Ребенок, Советы, Уборка, Мама и ребенок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие народные способы чистки кровеносных сосудов
02 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
03 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
04 Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья
05 Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одесса получила новую партию катеров Island (Фото)
Одесса получила новую партию катеров Island (Фото)
Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы
Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы
Основная функция &quot;Урядового кур'єра&quot; уйдет в историю
Основная функция "Урядового кур'єра" уйдет в историю
Герцогиня Сассекская ослепила ярким образом на светском мероприятии в Лондоне
Герцогиня Сассекская ослепила ярким образом на светском мероприятии в Лондоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь