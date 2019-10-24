Забавные комиксы о беременности, которые поймут только женщины (Фото)

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Что вы знаете о беременности? Ну, кроме того, что это достаточно сложный 9-месячный процесс зарождения новой жизни, в результате которого на свет появляется маленький карапуз… А вот Лайн Северинсен (Line Severinsen) - художник-иллюстратор и мать двоих детей из Бергена, не понаслышке знает, что такое беременность. Ее комиксы точно передают все сложности повседневной жизни беременной женщины.

На 7 месяце беременности ваш живот становится настолько гигантским, что не даёт вам поднять то, что вы уронили