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Забавные комиксы о беременности, которые поймут только женщины (Фото)

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Забавные комиксы о беременности, которые поймут только женщины (Фото)
13:33 Сегодня Телеграф wuzzup.ru Фото: wuzzup.ru

Художница создала серию комиксов под названием Kos og Kaos.

  • 1

    Что вы знаете о беременности? Ну, кроме того, что это достаточно сложный 9-месячный процесс зарождения новой жизни, в результате которого на свет появляется маленький карапуз… А вот Лайн Северинсен (Line Severinsen) - художник-иллюстратор и мать двоих детей из Бергена, не понаслышке знает, что такое беременность. Ее комиксы точно передают все сложности повседневной жизни беременной женщины. 

    На 7 месяце беременности ваш живот становится настолько гигантским, что не даёт вам поднять то, что вы уронили

  • 2

    Можете забыть о депиляции

  • 3

    Примерно так вы начинаете себя чувствовать на третьем триместре

  • 4

    Величайший страх каждого мужчины

  • 5

    Вы начинаете ревностно относиться к своему животу и не хотите, чтобы его трогали

  • 6

    Растяжки на животе превратят вас в настоящую тигрицу

  • 7

    В этот момент вы думаете, что вполне могли бы пойти босиком

  • 8

    В такие моменты вы думаете, что родите на свет второго Брюса Ли

  • 9

    Туалет становится вашим любимым местом

  • 10

    Вам постоянно хочется есть то, на что в обычной жизни вы даже не смотрите

  • 11

    Главный страх всех беременных - отошедшие воды в общественном месте

  • 12

    Вы чувствуете себя принцессой на горошине и требуете ещё больше подушек

  • 13

    Еда становится единственной радостью, которую вы можете себе позволить

  • 14

    Теперь отёки являются неотъемлемой частью вашей жизни

  • 15

    Регулярно вы смотрите видео о родах и рыдаете … рыдаете …

  • 16

    Вам кажется, что вы никогда не сможете снова стать гибкой

  • 17

    9 месяцев без алкоголя

  • 18

    Судороги. Судороги!!!

Забавные комиксы о прелестях родительских будней

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Беременность, Комиксы, Проблемы беременности, Kos og Kaos, Лайн Северинсен.
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