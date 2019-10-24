Забавные комиксы о беременности, которые поймут только женщины (Фото)

Что вы знаете о беременности? Ну, кроме того, что это достаточно сложный 9-месячный процесс зарождения новой жизни, в результате которого на свет появляется маленький карапуз… А вот Лайн Северинсен (Line Severinsen) - художник-иллюстратор и мать двоих детей из Бергена, не понаслышке знает, что такое беременность. Ее комиксы точно передают все сложности повседневной жизни беременной женщины.
На 7 месяце беременности ваш живот становится настолько гигантским, что не даёт вам поднять то, что вы уронили
Можете забыть о депиляции
Примерно так вы начинаете себя чувствовать на третьем триместре
Величайший страх каждого мужчины
Вы начинаете ревностно относиться к своему животу и не хотите, чтобы его трогали
Растяжки на животе превратят вас в настоящую тигрицу
В этот момент вы думаете, что вполне могли бы пойти босиком
В такие моменты вы думаете, что родите на свет второго Брюса Ли
Туалет становится вашим любимым местом
Вам постоянно хочется есть то, на что в обычной жизни вы даже не смотрите
Главный страх всех беременных - отошедшие воды в общественном месте
Вы чувствуете себя принцессой на горошине и требуете ещё больше подушек
Еда становится единственной радостью, которую вы можете себе позволить
Теперь отёки являются неотъемлемой частью вашей жизни
Регулярно вы смотрите видео о родах и рыдаете … рыдаете …
Вам кажется, что вы никогда не сможете снова стать гибкой
9 месяцев без алкоголя
Судороги. Судороги!!!