Юные модели с неповторимой внешностью (Фото)

Самые красивые дети со всего мира с неповторимой внешностью.

Настя Безрукова, Кристина Пименова, Уильям-Франклин Миллер… Эти и другие юные модели носят негласные титулы самых красивых детей мира. Подробнее узнать о будущих звездах модной индустрии и ознакомиться с их фотографиями вы можете ниже.

Анастасия Безрукова — 15 лет

Настя Безрукова попала в мир моды еще совсем ребенком. В возрасте 10 лет девочка уже считалась одной из самых востребованных моделей Европы и имела опыт работы с такими брендами, как Benetton, Pinko, Moschino, Incanto и так далее.

Вопреки распространенному мнению, Анастасия не является дочерью знаменитого актера Сергей Безрукова. Ее родители — московский юрист Дмитрий Безруков и бизнес-вумен Светлана.

Первые фотографии Насти, сделанные фотографом Жанной Ромашкой, когда девочке было всего восемь лет, произвели такой фурор, что уже скоро Настю засыпали предложениями десятки модельных агентств.

Так Настя выглядит сейчас

Также Анастасия пробовала себя в роли актрисы. В 2016 году она дебютировала в фильме «Млечный путь» режиссера Анны Матисон. Партнером девочки по съемочной площадке стал Сергей Безруков. В октябре 2015 года Настя начала съемки в другой ленте Матисон под названием «После тебя». И снова ей довелось сотрудничать со своим однофамильцем.

Анна Павага — 9 лет

Анна Павага — талантливая девочка из Санкт-Петербурга, которая входит в список самых известных и красивых детей мира. Некоторые издания называют ее «новым чудом в мире моды», и с этим сложно не согласиться. Только посмотрите на это ангельское личико!

Свою модельную карьеру Анна начала благодаря счастливой случайности. Когда ей исполнилось 2 года, родители отправились в фотоателье, чтобы сделать снимок для семейного альбома. Фотограф попросила разрешения разместить полученные работы у себя в соцсети. Сразу же после того, как в профиле появилась фотография с удивительным ребенком, на маму и папу Анны обрушилась масса восхищенных комментариев. А вместе с ними предложения от модельных агентств, которые быстро рассмотрели потенциал будущей красотки.

За свою недолгую карьеру Аня успела сняться для многих рекламных компаний и получить несколько ролей в кино. Также на счету девочки сотрудничество с такими известными брендами, как Dolce & Gabbana, Dsquared, DKNY, Givenchy и Little Marc Jacobs.

При этом девочка ведет обычный образ жизни — ходит в школу, любит бывать на природе и путешествовать, изучает языки, увлекается танцами. Мать Анны тщательно следит за режимом дочери. Даже в путешествиях девочка выполняет домашние задания и занимается позированием и работой на подиуме не больше трех часов в день.

Уильям-Франклин Миллер — 15 лет

Раньше мы уже рассказывали о самом красивом мальчике мира Уильяме-Франклине Миллере, но он настолько красив, что грех не упомянуть его еще раз. Карьера 15-летнего парня в свое время началась очень неожиданно и стремительно. Уильям однажды проснулся знаменитым, после того как одна японская школьница разместила его фотографию у себе в Twitter.

С тех пор Уильям регулярно получает предложения о съемках от различных модельных агентств. Все контракты тщательно изучает мать мальчика — бывшая модель Шеннон Франклин-Миллер. Именно от нее Уильям унаследовал свой ангельский взгляд, пухлые губы и утонченные черты лица.

Сейчас парень активно занимается моделингом, но не исключает, что в будущем может стать актером. Тем более, что у Уильяма уже есть опыт съемок. Красавчик сыграл роли в фильмах «Наблюдатель», «Возрождение», «Джек Айриш», а также сериалах «Соседи» и «Стрела».

Кристина Пименова — 13 лет

Еще одна россиянка в нашем списке! А еще говорят, что россияне — не самая красивая нация мира.

Кристина Пименова — дочь известного футболиста Руслана Пименова и его супруги Гликерии. Девочка начала модельную карьеру, когда ей было всего три годика. За это время она успела поработать со многими ведущими модными домами, в том числе Prada, Dolce & Gabbana, Armani, Roberto Cavalli и Burberry.

В 2014 году ряд изданий признали Кристину самой красивой девочкой мира.

Уже в 10-летнем возрасте девочка переехала в Калифорнию и подписала контракт с модельным агентством LA Models. Многие опытные модели могут о таком только мечтать!