"Быть такого не может!": почему дети ведут себя в школе хуже, чем дома

1 Непонимание Школьные или детсадовские правила сильно отличаются от тех, которые приняты дома. В итоге ребенок или не понимает, как надо себя вести, или просто поступает так, как привык, и это вызывает недовольство педагогов. Обычно с этим сталкиваются малыши, которые только пошли в сад (причем чем позже родители отдают ребенка в сад, тем ему сложнее перестроиться), а также первоклассники, которые до этого были «домашними» детьми. Попросите у педагога список правил, которые вам нужно донести до ребенка, а затем подробно проговорите их с малышом. Объясните ему, что их установили не просто так и почему важно соблюдать каждое из них. Например, во время урока нельзя разговаривать с соседом, вставать и ходить по классу, потому что это мешает детям слушать объяснения учителя. Поможет в этом деле и рисунки, и любимая детьми ролевая игра в детский сад/школу, где малыш-педагог внушает игрушкам правила поведения.

2 Низкий авторитет преподавателя Дома ребенок слушается маму-папу, бабушек-дедушек, потому что он любит вас, доверяет и ценит ваши отношения. А еще у вас есть определенные рычаги влияния на него (разрешить смотреть мультики, дать сладкое). Педагог же – новый для него человек, доверия пока не заслуживший и практически никакого влияния на него не имеющий. Так зачем же его слушаться? Помогите педагогу заработать авторитет у ребенка. Вы хорошо знаете своего малыша – его увлечения, сильные стороны. Подскажите преподавателю, как лучше себя вести и чем заинтересовать ребенка, чтобы он больше прислушивался к его словам.Педагогу, который знает индивидуальные особенности ребенка, проще заинтересовать его, предложив какой-то вид деятельности, который его точно увлечет. Скажем, поручить ему выступить на празднике, показав фокусы, или сделать доклад о динозаврах.

3 Отсутствие друзей или неумение общаться с детьми Игры со сверстниками – одно из самых важных занятий в жизни ребенка. Однако не все дети понимают, как правильно взаимодействовать с другими ребятами и заводить друзей. В такой ситуации ребенок может начать драться, обзываться или привлекать к себе внимание ровесников разными шалостями. Прежде всего это относится к детям, которые недавно пришли в новый коллектив: только начали ходить в детский сад/школу или перевелись из другого образовательного учреждения. Подскажите ребенку правильный способ поведения в коллективе: скажем, не отбирать, а попросить игрушку, предложить поиграть вместе, позвать воспитателя. Важно, чтобы педагог провел работу по сплочению коллектива. Например, добавил в расписание командные игры, постановку театральных сценок, коллективную викторину, то есть что-то, чтобы твой ребенок действовал вместе с другими детьми и мог показать им себя с лучшей стороны.

4 Причины физиологического характера Дети часто капризничают и плохо себя ведут, когда устают или хотят есть, когда им жарко, душно или они слишком долго сидят на одном месте. Здесь все зависит от причины проблемного поведения. Если парта ребенка расположена возле окна и ему жарко от палящего солнца или работающей батареи, попросите пересадить его. Если ребенок хулиганит, когда голоден, а еду, которую дают в детском саду, он отказывается есть, договоритесь с воспитателем, чтобы он мог перекусывать домашней едой. Если ваш малыш очень подвижен и ему тяжело долго сидеть на одном месте, попросите педагога чаще делать перерывы в занятиях.