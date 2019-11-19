Сорок недель беременности: трогательная история в автопортретах (Фото) Фотограф из Буэнос-Айреса Софи Старзенски запечатлела свою беременность в десяти фотографиях. Женщина делала автопортреты, стоя перед зеркалом в полный рост, чтобы увидеть все стадии своей беременности. Всего проект под названием "Proyecto Pyokko" занял один год. Кстати, Пйокко - это ласкательное прозвище, которое она дала своему сыну Саймону.