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Не хвалите напрасно: почему перехваливать детей вредно

Не хвалите напрасно: почему перехваливать детей вредно
21:36 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Ученые установили, что необоснованная похвала отрицательно влияет на успеваемость детей, а также их учебную мотивацию.

к такому выводу пришли эксперты из Университета Эдинбурга, опубликовавшие результаты эксперимента в Journal of Experimental Psychology.

Ученые провели исследование с участием учащихся 5-6-х классов из китайских школ небогатого района, среди которых было 89 мальчиков и 101 девочка.

Школьников разделили на три группы и предлагали решить каждой по три задания разной сложности. Первую группу после выполнения каждого задания подбадривали словами: "Ты постарался на славу", вторую — "Ты умен сам по себе", третью группу оставили без похвалы.

После этого ученые сравнили успеваемость детей во всех группах, а также за весь период обучения.

Таким образом эксперты тестировали два типа мышления, выделяемые западными психологами. Первый — "Мышление роста" ("ты постарался на славу") — суть которого в том, что не все предопределено природными способностями, и многого можно добиться усердием и работой над собой. Второй — "статическое мышление" ("ты умен сам по себе"), который предполагает, что все способности заложены в нас генетически. Эксперимент показал, что позитивная мотивация не только не дала детям положительного эффекта, но в некоторых случаях вредила результатам школьников — у них существенно падали оценки.

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В результате проделанной работы специалисты сделали вывод, что, пытаясь чрезмерно подбодрить ребенка, взрослые часто игнорировали серьезные проблемы, с которыми дети сталкивались в обучении. Не стоит использовать мотивационные фразы как единственный способ выправить успеваемость детей.

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Дети, Ребенок, Родители, Похвала, Мама и ребенок.
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