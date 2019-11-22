Аллергический дерматит у ребенка: основные причины возникновения

Как оградить и уберечь ребенка от заболевания.

Проблема аллергического дерматита у современных детей понятие достаточно распространенное.

На своей странице в социальной сети Instagram известный украинский педиатр Евгений Комаровский назвал три основные причины возникновения аллергического дерматита.

Аллерген, то есть то, что вызывает аллергию, может попасть в наш организм тремя основными путями:

еда: аллерген может быть нами съеден, и тогда речь идет о пищевой аллергии;

пот и запахи: аллергеном можно надышаться, и тогда речь идет об аллергии дыхательной или респираторной;

контакты: аллерген может проконтактировать с кожей, и тогда это будет, так называемый, контактный аллергический дерматит.

Отметим, что возникновение аллергического дерматита у детей обусловлено, в первую очередь, наследственной предрасположенностью. Однако для этого есть несколько способов, которые могут помочь уберечь ребенка от этой неприятности. Для этого маме важно вести правильный образ жизни во время беременности, соблюдать диету при грудном вскармливании, обеспечивать малышу правильный режим дня и постоянную влажную уборку в комнате, где кроха спит.