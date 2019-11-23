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Состав аптечки для новорожденного: лучшая шпаргалка для молодой мамы

Состав аптечки для новорожденного: лучшая шпаргалка для молодой мамы
19:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Здоровая жизнь малыша напрямую зависит от родительского ухода. Очень важно знать, что нужно всегда иметь под рукой.

Средства гигиены: 

  • средство для купания, использовать 1 раз в неделю;

  • средства от прелости;

  • вата для чистки ушей и носа. Из них делают небольшие жгутики, и прочищают ними ушные раковины и носовые ходы;

  • ватные палочки для обработки пупочной раны антисептиками, прыщиков и тому подобное;

  • ватные палочки с ограничителем;

  • ватные диски для проведения гигиенических процедур;

  • влажные салфетки (использовать в экстренном случае, если нет воды);

  • засоби для догляду новонароджених;

  • средства для ухода за новорожденными.

Уход:

  • маленькие ножницы для ногтей с закругленными концами и защитным колпачком;

  • термометр для ванночки;

  • назальный аспиратор;

  • термометр, лучше электронный;

  • шприц-дозатор или ложечка с дозатором для введения лекарств.

Антисептики: 

  • октенисепт для обработки пупка;

  • перекись водорода 3%;

  • спирт или спиртовые салфетки для дезинфекции;

  • бактерицидный пластырь.

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Лекарственные средства и не только: жаропонижающее средство на парацетамоле в свечах или в жидкой форме; капли от насморка и солевой раствор; использовать все лекарства только после консультации педиатра и строго по инструкции.

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Ребенок, Лекарства, Уход, Аптечка, Мама и ребенок, Антисептик, Мамочка, Средства гигиены, Аптечка новорожденного, Что стоит иметь в аптечке.
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