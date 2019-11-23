Состав аптечки для новорожденного: лучшая шпаргалка для молодой мамы

Средства гигиены:
средство для купания, использовать 1 раз в неделю;
средства от прелости;
вата для чистки ушей и носа. Из них делают небольшие жгутики, и прочищают ними ушные раковины и носовые ходы;
ватные палочки для обработки пупочной раны антисептиками, прыщиков и тому подобное;
ватные палочки с ограничителем;
ватные диски для проведения гигиенических процедур;
влажные салфетки (использовать в экстренном случае, если нет воды);
засоби для догляду новонароджених;
средства для ухода за новорожденными.
Уход:
маленькие ножницы для ногтей с закругленными концами и защитным колпачком;
термометр для ванночки;
назальный аспиратор;
термометр, лучше электронный;
шприц-дозатор или ложечка с дозатором для введения лекарств.
Антисептики:
октенисепт для обработки пупка;
перекись водорода 3%;
спирт или спиртовые салфетки для дезинфекции;
бактерицидный пластырь.
Лекарственные средства и не только: жаропонижающее средство на парацетамоле в свечах или в жидкой форме; капли от насморка и солевой раствор; использовать все лекарства только после консультации педиатра и строго по инструкции.