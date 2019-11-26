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Словно две капли: как похожи дети знаменитостей на своих родителей

Смотрите фото (20)
Словно две капли: как похожи дети знаменитостей на своих родителей
15:22 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Сходство между чадами и мамой-папой бывает настолько сильным, что зачастую можно узнать, чей перед вами ребенок, только взглянув на него.

  • 1

    Актрису Риз Уизерспун и ее дочь Аву Филипп непросто отличить друг от дружки

  • 2

    У британского шеф-повара Гордона Рамзи и его сына Джека такая схожая дерзкая улыбка и светлые волосы

  • 3

    17-летняя Кайя Гербер идет по стопам своей мамы Синди Кроуфорд — путем модельного бизнеса

  • 4

    Обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Тони» и «Эмми», американский певец Джон Ледженд и его сын Майлз одинаково улыбаются

  • 5

    Деми Мур и ее дочка Румер Уиллис могут сойти за сестер-двойняшек

  • 6

    Вокалист группы Oasis Лиам Галлахер и его сын Джин даже одеваются в одном стиле

  • 7

    Гвинет Пэлтроу и ее дочурка Эйпл смотрят на нас одинаковыми голубыми глазами

  • 8

    Лиз Херли и ее сын Дамиан похожи друг на друга формой скул

  • 9

    Английский футболист Уэйн Руни и его сыночек Кай тоже очень похожи друг на друга

  • 10

    Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь Керис выглядят, как сестры

  • 11

    Сын Дэвида Бекхэма Бруклин явно унаследовал гены отца

  • 12

    То же самое можно сказать и про дочку английской певицы и актрисы Ким Марш Эмили

  • 13

    Дочь Кейт Бекинсейл Лили — копия своей мамочки

  • 14

    Анджелина Джоли и ее дочурка Шайло так похожи формой и чертами лица

  • 15

    Яблочко от яблоньки: актрисы Кейт Хадсон и ее мама Голди Хоун

  • 16

    Дочка Джулианы Мур Лив — копия своей звездной мамы

  • 17

    Ума Турман и ее дочка Майя

  • 18

    Кейти Холмс и ее дочурка Сури даже одинаково закусывают губу

  • 19

    У Эммы Томпсон и ее дочери Гаи не только внешнее сходство, но и одинаковый стиль одежды

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Дети, Знаменитости, Звезды, Мама и ребенок.
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