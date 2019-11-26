Словно две капли: как похожи дети знаменитостей на своих родителей

1 Актрису Риз Уизерспун и ее дочь Аву Филипп непросто отличить друг от дружки

2 У британского шеф-повара Гордона Рамзи и его сына Джека такая схожая дерзкая улыбка и светлые волосы

3 17-летняя Кайя Гербер идет по стопам своей мамы Синди Кроуфорд — путем модельного бизнеса

4 Обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Тони» и «Эмми», американский певец Джон Ледженд и его сын Майлз одинаково улыбаются

5 Деми Мур и ее дочка Румер Уиллис могут сойти за сестер-двойняшек

6 Вокалист группы Oasis Лиам Галлахер и его сын Джин даже одеваются в одном стиле

7 Гвинет Пэлтроу и ее дочурка Эйпл смотрят на нас одинаковыми голубыми глазами

8 Лиз Херли и ее сын Дамиан похожи друг на друга формой скул

9 Английский футболист Уэйн Руни и его сыночек Кай тоже очень похожи друг на друга

10 Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь Керис выглядят, как сестры

11 Сын Дэвида Бекхэма Бруклин явно унаследовал гены отца

12 То же самое можно сказать и про дочку английской певицы и актрисы Ким Марш Эмили

13 Дочь Кейт Бекинсейл Лили — копия своей мамочки

14 Анджелина Джоли и ее дочурка Шайло так похожи формой и чертами лица

15 Яблочко от яблоньки: актрисы Кейт Хадсон и ее мама Голди Хоун

16 Дочка Джулианы Мур Лив — копия своей звездной мамы

17 Ума Турман и ее дочка Майя

18 Кейти Холмс и ее дочурка Сури даже одинаково закусывают губу