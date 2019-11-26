Словно две капли: как похожи дети знаменитостей на своих родителей

Актрису Риз Уизерспун и ее дочь Аву Филипп непросто отличить друг от дружки
У британского шеф-повара Гордона Рамзи и его сына Джека такая схожая дерзкая улыбка и светлые волосы
17-летняя Кайя Гербер идет по стопам своей мамы Синди Кроуфорд — путем модельного бизнеса
Обладатель премий «Грэмми», «Оскар», «Тони» и «Эмми», американский певец Джон Ледженд и его сын Майлз одинаково улыбаются
Деми Мур и ее дочка Румер Уиллис могут сойти за сестер-двойняшек
Вокалист группы Oasis Лиам Галлахер и его сын Джин даже одеваются в одном стиле
Гвинет Пэлтроу и ее дочурка Эйпл смотрят на нас одинаковыми голубыми глазами
Лиз Херли и ее сын Дамиан похожи друг на друга формой скул
Английский футболист Уэйн Руни и его сыночек Кай тоже очень похожи друг на друга
Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь Керис выглядят, как сестры
Сын Дэвида Бекхэма Бруклин явно унаследовал гены отца
То же самое можно сказать и про дочку английской певицы и актрисы Ким Марш Эмили
Дочь Кейт Бекинсейл Лили — копия своей мамочки
Анджелина Джоли и ее дочурка Шайло так похожи формой и чертами лица
Яблочко от яблоньки: актрисы Кейт Хадсон и ее мама Голди Хоун
Дочка Джулианы Мур Лив — копия своей звездной мамы
Ума Турман и ее дочка Майя
Кейти Холмс и ее дочурка Сури даже одинаково закусывают губу
У Эммы Томпсон и ее дочери Гаи не только внешнее сходство, но и одинаковый стиль одежды