Вирус простуды у беременной женщины может негативно отразиться на ребенке

Исследование показало, что будущая мать способна передать инфекцию дыхательных путей своему еще не рожденному ребенку.

Ученые из Тулейнского университета (Луизиана, США) получили первые доказательства того, что вирус простуды, которой болеет беременная женщина, может проникнуть в плаценту и заразить плод. Статья об этом опубликована в издании PLOS One.

Плацента — орган, развивающийся в полости матки женщины во время беременности — обеспечивает необходимое питание от матери к эмбриону и параллельно выполняет еще одну важную задачу: фильтрует потенциальные патогенные микроорганизмы. Однако группа педиатров во главе с профессором Джованни Пьедимонте выяснила, что этот естественный "барьер" не так уж непроницаем.

Ученые взяли плаценту от доноров, выделили три основных типа клеток — цитотрофобласты, фибробласты и клетки Кащенко — Хофбауэра — и in vitro подвергли их воздействию респираторно-синцитиального вируса человека, который вызывает инфекции дыхательных путей. Хотя клетки цитотрофобласта поддерживали слабый процесс распространения вируса, два других типа оказались более восприимчивыми к инфекции. Так, клетки Кащенко — Хофбауэра выжили и позволили вирусу реплицироваться внутри клеточных стенок. По словам ученых, затем эти клетки, перемещаясь внутри плаценты, способны передавать вирус плоду.

"Такие клетки не умирают после того, как заражаются, — объясняет Пьедимонте. — Когда они попадают в плод, то сравнимы с бомбами, начиненными вирусом. Они не распространяют вирус в районе "взрыва", а переносят его по межклеточным каналам. Таким образом, подтверждается наша теория о том, что, когда женщина заболевает простудой во время беременности, то вирус, вызывающий у нее инфекцию, может перейти к плоду и вызвать легочную инфекцию еще до рождения ребенка".

Педиатры также высказали предположение, что респираторно-синцитиальный вирус способен поражать легочную ткань будущего ребенка и провоцировать развитие инфекции, которая впоследствии скажется на предрасположенности к астме. Для подтверждения или опровержения своей теории авторы исследования намерены провести клинические тесты.