Скачать
Среда, 04.12.2019
В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА
В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА
Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
Прогноз погоды: антициклон принесет потепление и гололед
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря

Ребенок может подхватить вирус еще в утробе матери

Ребенок может подхватить вирус еще в утробе матери
10:08 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Вирус простуженной беременной женщины может заразить плод.

Ученые из Тулейнского университета (Луизиана, США) получили первые доказательства того, что вирус простуды, которой болеет беременная женщина, может проникнуть в плаценту и заразить плод. Статья об этом опубликована в издании PLOS One.

Плацента — орган, развивающийся в полости матки женщины во время беременности — обеспечивает необходимое питание от матери к эмбриону и параллельно выполняет еще одну важную задачу: фильтрует потенциальные патогенные микроорганизмы. Однако группа педиатров во главе с профессором Джованни Пьедимонте выяснила, что этот естественный "барьер" не так уж непроницаем.

Ученые взяли плаценту от доноров, выделили три основных типа клеток — цитотрофобласты, фибробласты и клетки Кащенко — Хофбауэра — и in vitro подвергли их воздействию респираторно-синцитиального вируса человека, который вызывает инфекции дыхательных путей. Хотя клетки цитотрофобласта поддерживали слабый процесс распространения вируса, два других типа оказались более восприимчивыми к инфекции. Так, клетки Кащенко — Хофбауэра выжили и позволили вирусу реплицироваться внутри клеточных стенок. По словам ученых, затем эти клетки, перемещаясь внутри плаценты, способны передавать вирус плоду.

Состав аптечки для новорожденного: лучшая шпаргалка для молодой мамы

"Такие клетки не умирают после того, как заражаются, — объясняет Пьедимонте. — Когда они попадают в плод, то сравнимы с бомбами, начиненными вирусом. Они не распространяют вирус в районе "взрыва", а переносят его по межклеточным каналам. <…> Таким образом, подтверждается наша теория о том, что, когда женщина заболевает простудой во время беременности, то вирус, вызывающий у нее инфекцию, может перейти к плоду и вызвать легочную инфекцию еще до рождения ребенка".

Педиатры также высказали предположение, что респираторно-синцитиальный вирус способен поражать легочную ткань будущего ребенка и провоцировать развитие инфекции, которая впоследствии скажется на предрасположенности к астме. Для подтверждения или опровержения своей теории авторы исследования намерены провести клинические тесты.

В прошлом году ученые из Кембриджского университета создали искусственную и функциональную мини-плаценту при помощи трофобластов, а недавно выяснилось, что частицы загрязнений воздуха способны проникать в плаценту беременных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребенок, Беременность, Мама, Утроба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Советские авто, которые так и не вышли в серию (Фото)
02 Итоги дня 3 декабря: Пристайко на саммите НАТО и перезагрузка ГБР
03 Пристайко напомнил НАТО: Мы защищаем ваш восточный фланг
04 В сборной России занервничали из-за перспективы сыграть с Украиной (Видео)
05 "Нормандский саммит": у Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине рассказали, какие регионы еще не подключили к отоплению
Какие регионы Украины еще не подключили к отоплению
Ситуация на Донбассе: Боевики семь раз обстреляли украинские позиции
Боевики на Донбассе семь раз обстреляли украинские позиции
Аваков допустил, что МВД может возглавить женщина
Аваков допустил, что МВД может возглавить женщина
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника и самые сильные молитвы
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника и самые сильные молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь