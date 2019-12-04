Ребенок может подхватить вирус еще в утробе матери

Вирус простуженной беременной женщины может заразить плод.

Ученые из Тулейнского университета (Луизиана, США) получили первые доказательства того, что вирус простуды, которой болеет беременная женщина, может проникнуть в плаценту и заразить плод. Статья об этом опубликована в издании PLOS One.

Плацента — орган, развивающийся в полости матки женщины во время беременности — обеспечивает необходимое питание от матери к эмбриону и параллельно выполняет еще одну важную задачу: фильтрует потенциальные патогенные микроорганизмы. Однако группа педиатров во главе с профессором Джованни Пьедимонте выяснила, что этот естественный "барьер" не так уж непроницаем.

Ученые взяли плаценту от доноров, выделили три основных типа клеток — цитотрофобласты, фибробласты и клетки Кащенко — Хофбауэра — и in vitro подвергли их воздействию респираторно-синцитиального вируса человека, который вызывает инфекции дыхательных путей. Хотя клетки цитотрофобласта поддерживали слабый процесс распространения вируса, два других типа оказались более восприимчивыми к инфекции. Так, клетки Кащенко — Хофбауэра выжили и позволили вирусу реплицироваться внутри клеточных стенок. По словам ученых, затем эти клетки, перемещаясь внутри плаценты, способны передавать вирус плоду.

"Такие клетки не умирают после того, как заражаются, — объясняет Пьедимонте. — Когда они попадают в плод, то сравнимы с бомбами, начиненными вирусом. Они не распространяют вирус в районе "взрыва", а переносят его по межклеточным каналам. <…> Таким образом, подтверждается наша теория о том, что, когда женщина заболевает простудой во время беременности, то вирус, вызывающий у нее инфекцию, может перейти к плоду и вызвать легочную инфекцию еще до рождения ребенка".

Педиатры также высказали предположение, что респираторно-синцитиальный вирус способен поражать легочную ткань будущего ребенка и провоцировать развитие инфекции, которая впоследствии скажется на предрасположенности к астме. Для подтверждения или опровержения своей теории авторы исследования намерены провести клинические тесты.

В прошлом году ученые из Кембриджского университета создали искусственную и функциональную мини-плаценту при помощи трофобластов, а недавно выяснилось, что частицы загрязнений воздуха способны проникать в плаценту беременных.