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Как назвать девочку: лучшие идеи на декабрь 2019 года

Как назвать девочку: лучшие идеи на декабрь 2019 года
11:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Узнайте, как можно назвать девочку, родившуюся в декабре 2019 года.

Как назвать девочку в декабре 2019 года? Если в вашей семье ожидается скорое пополнение, то вопрос выбора имени незаметно оттеснит все другие проблемы и хлопоты. Причем, к поиску подходящего, красивого и счастливого имени для девочки подключатся все родственники – можете даже не сомневаться.Как назвать девочку в декабре 2019 года? Если в вашей семье ожидается скорое пополнение, то вопрос выбора имени незаметно оттеснит все другие проблемы и хлопоты. Причем, к поиску подходящего, красивого и счастливого имени для девочки подключатся все родственники – можете даже не сомневаться.

Главные правила выбора имени

К вопросу выбора имени для ребенка следует подойти очень серьезно и ответственно, ведь имя оказывает большое влияние на дальнейшую судьбу человека. Оно, как оберег, дается на всю жизнь, становится визиткой, определяет характер, а еще украшает. Поэтому для родителей так важно перебрать все возможные варианты имен девочек 2019 года в декабре и остановиться на самом лучшем, красивом, благозвучном, а главное – счастливом.

Астрологи не рекомендуют родителям полагаться на случай, вытаскивая нарезанные бумажки с заготовленными именами из шляпы. Лучше избегать имен видных политиков или исторических личностей, ведь история, как известно, переменчива. Также категорически не рекомендуется называть девочек в честь умерших родственников, чтобы не унаследовать чью-то несчастливую судьбу.

Как назвать девочку в декабре 2019, исходя из сезона

По народным наблюдениям, девочки, родившиеся зимой, обладают более сильным и волевым характером, чем представительницы прекрасного пола, появившиеся на свет в другое время года. Во многом они имеют мужские черты характера, склонны к точным и естественным наукам, напористы и неуступчивы. Чтобы уравновесить такую властную натуру, рожденным зимой девочкам лучше давать более мягкие, женственные и благозвучные имена.

Как украинцы называют своих детей: популярные имена 2019 года

Как назвать девочку в декабре 2019 по святцам

Современные родители часто стремятся соблюдать старые славянские традиции и выбирают имена, исходя из святцев – церковного календаря, в котором отмечены дни памяти святых. Издавна в народе называли дочку или сына в соответствии с датой чествования какого-то святого. Считалось, что, таким образом, у ребенка появляется ангел-хранитель, который обеспечит свою защиту и покровительство на всю жизнь.

Если посмотреть в церковные святцы, то самые подходящие имена для девочки, появившейся на свет в декабре, будут: Августа, Анна, Цецилия, Варвара, Анфиса, Ульяна, Ангелина, Екатерина, Зоя.

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Дети, Ребенок, Имя, Имена, Как назвать ребенка, Идеи имени.
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