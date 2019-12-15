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Тревожный сон у ребенка: в чем причина

Тревожный сон у ребенка: в чем причина
16:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Хороший ночной сон ребенка говорит о том, что он здоров и его ничего не беспокоит.

Часто бывают ситуации, когда малыш ничем не болен, но спит не спокойно – постоянно крутиться, всхлипывает, а, иногда, даже плачет. На такое поведение ребенка во сне родители должны обратить особое внимание и определить причины, которые мешают малышу крепко спать.

Причины неспокойного поведения детей могут быть разными. Прежде чем обращаться с подобной проблемой к врачу, родителям следует самим постараться определить и устранить ее.

Жажда или ощущение голода. Всем известный факт о том, что кушать перед сном вредно, не относится к детям. Малышу необходимо плотно поесть, чтобы крепко спать. Что касается ночной жажды, то желание пить у здоровых детей появляется только в случае перегрева организма. Если на ребенке одета не очень теплая пижама, а температура в комнате не превышает 22С0, то вряд ли ему захочется пить. Конечно, нельзя отказывать малышу в ночном питье, если это предписано врачом.

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Дискомфорт в организме. Подобная ситуация у детей возникает в трех случаях: при кишечных коликах, в процессе прорезывания зубов и при опрелостях кожи. Для устранения первой проблемы, можно воспользоваться специальными препаратами, устраняющими симптомы колик. Вторая проблема тоже решается с помощью смазывания десен малыша в зоне прорезывания зубов соответствующим гелем или каплями. Решать третью проблему желательно еще до ее появления. Для этого необходимо регулярно менять одноразовые подгузники, мыть ребенка в теплой воде и смазывать детским кремом.

Отсутствие желания спать у ребенка. Дети очень хорошо чувствуют свой организм и не хотят делать то, что не нужно для них в данный момент. Если ребенок мало времени проводит на воздухе, не играет в подвижные игры и вообще мало двигается, его организм затрачивает небольшое количество энергии. Следовательно, и потребности во сне, как в способе восстановить запасы энергии, не возникает. Не следует заставлять ребенка спать, лучше организовать его образ жизни так, чтобы малыш сам попросился в кроватку.

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Эмоциональное состояние мамы. Если ребенок чувствует подавленное состояние матери, то он может остро реагировать на это: капризами, непослушанием и неспокойным сном.

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Дети, Ребенок, Сон, Причина, Тревожный сон.
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