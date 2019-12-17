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Как правильно разбудить ребенка: 5 основных принципов

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Как правильно разбудить ребенка: 5 основных принципов
13:38 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Чтобы день у ребенка задался хорошо, его нужно правильно разбудить.

Время

Для пробуждения требуется время. Это самое главное, что нужно запомнить. Количество времени очень индивидуально и зависит от ребенка. В среднем для пробуждения необходимо 15 минут. Активизация мозга происходит постепенно, волнообразно. Вначале запускаются глубинные структуры, передавая импульс в кору головного мозга. В это время можно помочь малышу проснуться, используя внешние факторы.

Свет и звук

Ребенок появляется на свет, и первое, с чем он встречается, — свет и звук. При пробуждении ото сна можно смоделировать похожую ситуацию. Старайтесь избегать громких и резких звуков будильника, лучше поставьте тихую музыку и включите приглушенный свет. Эти действия помогут организму пробудиться мягко.

Поглаживание

Многие детки любят, чтобы их поглаживали, и часто просят об этом родителей. Таким образом мы готовим тело для начала движения. Для того чтобы разбудить малыша, ему можно начать гладить по часовой стрелке животик, массировать ручки, ножки или ушки. Все движения мягкие, ненавязчивые. Они должны давать ощущение удовольствия.

Простые вопросы

Кроха уже проснулся, но ему пока сложно встать и пойти умываться? Начните задавать ему простые вопросы, связанные с планированием действий. Узнайте, например, в каких брюках он собирается пойти в детский сад, какую кофту сегодня наденет, возьмет ли с собой любимую игрушку, что будет на завтрак: чай или какао. Все эти вопросы активизируют зоны мозга, отвечающие за мотивацию и самоконтроль, помогают ребенку построить план действий, который необходимо реализовать.

Игры

Дошкольники и младшие школьники так любят играть! И конечно, процесс пробуждения будет гораздо приятнее, если начнется с игры.

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