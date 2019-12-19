Папины дочки: ТОП-10 вещей, которые поймут только отцы девочек

В вашей семье растет дочка, а вы носите модные бороду или усы? Рано или поздно ваш барбер заметит блестки и спросит: "Уже репетируете роль волшебника к Новому году?"
А если растительности на лице нет, папа обязательно увидит сверкающие частички не только в разных уголках дома, но и на собственном свитере. С одной стороны, ничего удивительного, ведь производители часто украшают девчачьи вещички блестками.
А с другой — это проявление волшебства, ведь папы девочек чаще остальных оказываются в сказочном мире. Так что, если у мужчины на бороде сверкнули блестки, это еще не значит, что он чудак, просто он — папа девочки! Ну и волшебник, конечно.
На праздниках мужчины часто признаются: "Нет-нет, я не умею танцевать!"
И только с рождением дочери самый обычный папа осознает, что на самом деле может танцевать.
А что делать, если дочери на утреннике для танца нужен партнер?
Большинство пап девочек уже сталкивались с тем, что обычное повседневное дело может вызвать у них смущение и даже ощущение беспомощности.
Когда отец один на один оказывается с маленькой дочерью в публичном месте, он может задаться вопросом:
"В какой туалет папа должен вести дочку — в мужской или женский?" И не найти на него ответ. Даже звонок жене не всегда помогает (многие мамы тоже сомневаются!)
Девочка, рожденная после мальчиков, способна изменить такое "физическое свойство" папы, как зацелованность.
Отец искренне может удивиться тому, как много дома может быть сладких поцелуев.
Шутки шутками, а став отцом девочки, мужчине приходится учиться надевать колготки. Не себе, конечно, а дочке!
Даже суровые отцы признают, что натянуть колготочки и не исказить на них узор — это своего рода искусство, которое с первого раз не дается ни топ-менеджеру, ни физику-ядерщику, ни мастеру спорта. Придется учиться! Хотя мы еще не спрашивали ювелиров.
В идеале любой папа должен уметь приготовить для малыша завтрак в отсутствие мамы.
Но только папы девочек могут быть уверены, что в будущем их ждут ответные бутерброды и благодарственные яичницы! Потому что интерес к кухне у многих девочек — в крови, чего не скажешь о мальчишках.
Если при сыне папа может переодеваться, то с рождением дочери придется менять свои привычки и искать укрытие.
До рождения дочерей многие папы не имели никакого отношения к косметичкам жен. Что же, времена меняются! Однажды подрастающей малышке понадобится модель для выполнения макияжа.
Многие папы добровольно оказываются в роли "жертвы мейкапа". Потому что порадовать и развеселить любимую девочку — это счастье!
А тех отцов, кто отказывается от макияжа в исполнении собственной дочери, может ожидать сюрприз.
Рано или поздно папа устанет и решит немного вздремнуть… А после отражение в зеркале в очередной раз напомнит: просто у нас растет девочка!
Став папой девочки, сознательный мужчина начинает пересматривать жизненные взгляды, ведь именно отец формирует представление дочери о мужчинах и отчасти влияет на ее выбор мужа в будущем.
Самые ответственные стремятся к идеалу. Но даже если у них это не получается, многие дочери, несмотря ни на что, считают своих пап лучшими на свете!