Папины дочки: ТОП-10 вещей, которые поймут только отцы девочек

1 В вашей семье растет дочка, а вы носите модные бороду или усы? Рано или поздно ваш барбер заметит блестки и спросит: "Уже репетируете роль волшебника к Новому году?" А если растительности на лице нет, папа обязательно увидит сверкающие частички не только в разных уголках дома, но и на собственном свитере. С одной стороны, ничего удивительного, ведь производители часто украшают девчачьи вещички блестками. А с другой — это проявление волшебства, ведь папы девочек чаще остальных оказываются в сказочном мире. Так что, если у мужчины на бороде сверкнули блестки, это еще не значит, что он чудак, просто он — папа девочки! Ну и волшебник, конечно.

2 На праздниках мужчины часто признаются: "Нет-нет, я не умею танцевать!" И только с рождением дочери самый обычный папа осознает, что на самом деле может танцевать. А что делать, если дочери на утреннике для танца нужен партнер?

3 Большинство пап девочек уже сталкивались с тем, что обычное повседневное дело может вызвать у них смущение и даже ощущение беспомощности. Когда отец один на один оказывается с маленькой дочерью в публичном месте, он может задаться вопросом: "В какой туалет папа должен вести дочку — в мужской или женский?" И не найти на него ответ. Даже звонок жене не всегда помогает (многие мамы тоже сомневаются!)

4 Девочка, рожденная после мальчиков, способна изменить такое "физическое свойство" папы, как зацелованность. Отец искренне может удивиться тому, как много дома может быть сладких поцелуев.

5 Шутки шутками, а став отцом девочки, мужчине приходится учиться надевать колготки. Не себе, конечно, а дочке! Даже суровые отцы признают, что натянуть колготочки и не исказить на них узор — это своего рода искусство, которое с первого раз не дается ни топ-менеджеру, ни физику-ядерщику, ни мастеру спорта. Придется учиться! Хотя мы еще не спрашивали ювелиров.

6 В идеале любой папа должен уметь приготовить для малыша завтрак в отсутствие мамы. Но только папы девочек могут быть уверены, что в будущем их ждут ответные бутерброды и благодарственные яичницы! Потому что интерес к кухне у многих девочек — в крови, чего не скажешь о мальчишках.

7 Если при сыне папа может переодеваться, то с рождением дочери придется менять свои привычки и искать укрытие.

8 До рождения дочерей многие папы не имели никакого отношения к косметичкам жен. Что же, времена меняются! Однажды подрастающей малышке понадобится модель для выполнения макияжа. Многие папы добровольно оказываются в роли "жертвы мейкапа". Потому что порадовать и развеселить любимую девочку — это счастье!

9 А тех отцов, кто отказывается от макияжа в исполнении собственной дочери, может ожидать сюрприз. Рано или поздно папа устанет и решит немного вздремнуть… А после отражение в зеркале в очередной раз напомнит: просто у нас растет девочка!