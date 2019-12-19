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Папины дочки: ТОП-10 вещей, которые поймут только отцы девочек

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Папины дочки: ТОП-10 вещей, которые поймут только отцы девочек
15:43 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

С юмором о вещах, которые поймут только папы дочек!

  • 1

    В вашей семье растет дочка, а вы носите модные бороду или усы? Рано или поздно ваш барбер заметит блестки и спросит: "Уже репетируете роль волшебника к Новому году?"

    А если растительности на лице нет, папа обязательно увидит сверкающие частички не только в разных уголках дома, но и на собственном свитере. С одной стороны, ничего удивительного, ведь производители часто украшают девчачьи вещички блестками.

    А с другой — это проявление волшебства, ведь папы девочек чаще остальных оказываются в сказочном мире. Так что, если у мужчины на бороде сверкнули блестки, это еще не значит, что он чудак, просто он — папа девочки! Ну и волшебник, конечно.

  • 2

    На праздниках мужчины часто признаются: "Нет-нет, я не умею танцевать!"

    И только с рождением дочери самый обычный папа осознает, что на самом деле может танцевать.

    А что делать, если дочери на утреннике для танца нужен партнер?

  • 3

    Большинство пап девочек уже сталкивались с тем, что обычное повседневное дело может вызвать у них смущение и даже ощущение беспомощности.

    Когда отец один на один оказывается с маленькой дочерью в публичном месте, он может задаться вопросом:

    "В какой туалет папа должен вести дочку — в мужской или женский?" И не найти на него ответ. Даже звонок жене не всегда помогает (многие мамы тоже сомневаются!)

  • 4

    Девочка, рожденная после мальчиков, способна изменить такое "физическое свойство" папы, как зацелованность.

    Отец искренне может удивиться тому, как много дома может быть сладких поцелуев.

  • 5

    Шутки шутками, а став отцом девочки, мужчине приходится учиться надевать колготки. Не себе, конечно, а дочке!

    Даже суровые отцы признают, что натянуть колготочки и не исказить на них узор — это своего рода искусство, которое с первого раз не дается ни топ-менеджеру, ни физику-ядерщику, ни мастеру спорта. Придется учиться! Хотя мы еще не спрашивали ювелиров.

  • 6

    В идеале любой папа должен уметь приготовить для малыша завтрак в отсутствие мамы.

    Но только папы девочек могут быть уверены, что в будущем их ждут ответные бутерброды и благодарственные яичницы! Потому что интерес к кухне у многих девочек — в крови, чего не скажешь о мальчишках.

  • 7

    Если при сыне папа может переодеваться, то с рождением дочери придется менять свои привычки и искать укрытие.

  • 8

    До рождения дочерей многие папы не имели никакого отношения к косметичкам жен. Что же, времена меняются! Однажды подрастающей малышке понадобится модель для выполнения макияжа.

    Многие папы добровольно оказываются в роли "жертвы мейкапа". Потому что порадовать и развеселить любимую девочку — это счастье!

  • 9

    А тех отцов, кто отказывается от макияжа в исполнении собственной дочери, может ожидать сюрприз.

    Рано или поздно папа устанет и решит немного вздремнуть… А после отражение в зеркале в очередной раз напомнит: просто у нас растет девочка!

  • 10

    Став папой девочки, сознательный мужчина начинает пересматривать жизненные взгляды, ведь именно отец формирует представление дочери о мужчинах и отчасти влияет на ее выбор мужа в будущем.

    Самые ответственные стремятся к идеалу. Но даже если у них это не получается, многие дочери, несмотря ни на что, считают своих пап лучшими на свете!

Лучшие семейные традиции, которые останутся в памяти ребенка на всю жизнь (Фото)

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Отец, Родители, Папа, Девочки, Дочки.
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