И свесил ножки: признаки того, что ребенок сел вам на шею

1 У ребенка нет обязанностей Если обязанность ребенка — играть в игрушки, учиться и все. Это печально. У меня есть коллега, сын которой в 7 лет постоянно жалуется на помощницу по хозяйству. Она пылесосом мешает ему играть или заниматься в своей комнате. Да, у всех разный уровень достатка и подхода к тому, кто убирается дома. Даже если у вас есть возможность нанять специального человека, ребенку важно самому убирать за собой хотя бы в своей комнате.

2 Вы все делаете сами Пусть результатом будут не чистые полы, а наоборот разведение грязи. Пусть крошки со стола «вытрут» на пол. Пусть вещи буду не особо аккуратно сложены в шкафу. Как еще ребенку научиться что-то делать самому. А потом вы и не заметите, как навыки все лучше и лучше оттачиваются. Гиперопека и тревожность родителей ведут только к расшатыванию нервной системы ребенка.

3 Ребенок в возрасте от 3-х лет в семье спокойно берет без спроса ваши вещи Мы недавно были в гостях. И я увидела картину, что мальчик почти 5 лет спокойно взял у мамы из сумки телефон и сел смотреть мультики. Она увидела уже по факту. Это элементарный навык уважительного отношения к чужому имуществу. Даже в семье, это нормально и правильно иметь рамки и личные границы.