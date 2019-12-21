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И свесил ножки: признаки того, что ребенок сел вам на шею

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И свесил ножки: признаки того, что ребенок сел вам на шею
12:55 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: nashideti.temaretik.com

Ребенок пришел в этот мир и мир не будет вокруг него крутиться. Родители, не создавайте с рождения такую модель поведения вокруг него.

  • 1

    У ребенка нет обязанностей

    Если обязанность ребенка — играть в игрушки, учиться и все. Это печально. У меня есть коллега, сын которой в 7 лет постоянно жалуется на помощницу по хозяйству. Она пылесосом мешает ему играть или заниматься в своей комнате. Да, у всех разный уровень достатка и подхода к тому, кто убирается дома. Даже если у вас есть возможность нанять специального человека, ребенку важно самому убирать за собой хотя бы в своей комнате.

  • 2

    Вы все делаете сами

    Пусть результатом будут не чистые полы, а наоборот разведение грязи. Пусть крошки со стола «вытрут» на пол. Пусть вещи буду не особо аккуратно сложены в шкафу. Как еще ребенку научиться что-то делать самому. А потом вы и не заметите, как навыки все лучше и лучше оттачиваются. Гиперопека и тревожность родителей ведут только к расшатыванию нервной системы ребенка.

  • 3

    Ребенок в возрасте от 3-х лет в семье спокойно берет без спроса ваши вещи

    Мы недавно были в гостях. И я увидела картину, что мальчик почти 5 лет спокойно взял у мамы из сумки телефон и сел смотреть мультики. Она увидела уже по факту. Это элементарный навык уважительного отношения к чужому имуществу. Даже в семье, это нормально и правильно иметь рамки и личные границы.

  • 4

    В течение дня вы постоянно слышите бесконечные просьбы

    Навык самообслуживания хорошо развивать как только малыш начинает ходить самостоятельно. Начать можно с элементарного. Вместе идете выкинуть мусор и при этом комментируете что и почему вы так делаете. Или убрать за собой игрушки. Начинайте вместе и с малого, чтобы потом это было уже нормой для ребенка. Если у вас есть кому убирать — это прекрасно. Лишая своего ребенка возможности контролировать свои вещи — вы оказываете ему медвежью услугу.

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