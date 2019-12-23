Чем старше, тем труднее: как правильно общаться с детьми-подростками

1 Помните, что вы не только родитель, но и друг своему ребенку Подростки очень нуждаются в ощущении безопасности в семье. Это проявляется через открытые и честные диалоги, доброжелательное общение, поддержку в трудную минуту со стороны взрослого. Опять же, вам не стоит перегибать палку и забывать про границы личного пространства. Нужно чаще разговаривать по душам, узнавать своего ребенка, рассказывать о себе, а не быть злобным надзирателем, поменьше агрессии и ограничений. Если вы понимаете, что ребенок поступает неверно, то не нужно кричать на него, давить и создавать напряженную атмосферу, будьте его другом и начните с совета. Негативные последствия агрессивных реакций Дети могут больше и не рассказывать вам о своих буднях, страшась вашей агрессивной реакции. Они могут начать искать замену образа понимающего родителя в других людях.

2 Поймите, что ваш ребенок взрослеет Довольно часто родители совершают одну и ту же ошибку. Они думают, что их дети всегда будут маленькими и несамостоятельными. Не стоит ограничивать свободу подростка, пытаясь принять все решения за него. Расслабьтесь немного, не запрещайте ему все подряд, не контролируйте каждый шаг. Разумеется, вы можете спрашивать про друзей ребенка, про то, куда он собирается идти, но не стоит думать, что он совершенно несамостоятельный и за ним нужен постоянный контроль. Большинство проблем во взаимопонимании между детьми и родителями состоит в том, что родитель не доверяет ребенку и пытается принимать абсолютно все решения за него. Негативные последствия повсеместного контроля Гиперопека приводит к двум кардинально противоположным моделям поведения. Если вы подавите в ребенке волю, то во взрослой жизни он станет нерешительной тряпкой и неудачником. Если воля ребенка окажется сильнее вашей, то он сбежит от вас при первой возможности. Во втором варианте взрослые дети могут добиться или невиданного успеха (если ребенок необычайно умен от рождения) или скатиться на дно, вовсе не имея мудрых советов от родителя-наставника.

3 Ужинайте вместе Прием пищи – прекрасная возможность поговорить о жизни друг друга. Это отличная возможность быть в курсе всех событий. Сделайте ужин приятным времяпрепровождением, создайте уютную атмосферу, чтобы подростку хотелось проводить с вами это время. Родители часто допускают ошибку, когда делают из вечернего спокойного времени, когда все должны отдыхать, одну большую ссору и выяснение отношений. Пусть ваш совместный ужин будет милым и добрым, тогда ребенок будет хотеть разговаривать с вами чаще и более открыто. Негативные последствия разобщенности Кровь – не водица, надо ценить семейные узы. Холодные отношения между родителями и детьми приводят к тому, что во взрослой жизни ребята не чувствуют никакой поддержки. Они сами по себе перед ликом бесчисленных жизненных перипетий.

4 Устраивайте семейные встречи Регулярно проводимые семейные посиделки очень улучшают взаимоотношения с подростком. Заведите традицию по просмотру фильмов, например. Главное, чтобы учитывалось мнение ребенка. Не заставляйте его делать то, что ему не нравится или не подходит. Негативные последствия нехватки общения См. пункт выше. Это еще одна причина, по которой дети в итоге отдаляются от родных. Ничего в этом хорошего нет и быть не может. Семья должна гарантировать взаимопомощь.

5 Будьте примером Чтобы ребенок тянулся к вам, следуйте своим же правилам. Например, не нужно упрекать ребенка в том, что он не выполняет обещания, если сами не делаете этого. Чтобы вы стали примером совсем не обязательно быть крутым бизнесменом или выдающимся хореографом, достаточно быть хорошим человеком, который не противоречит своим принципам. Негативные последствия отсутствия примера для подражания Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку – двойной стандарт родителей, который сперва приводит детей в замешательство. Со временем дети перестают доверять отцам и матерям и сами начинают проявлять двойные стандарты. У ребенка, не имевшего положительного примера в детстве, есть два пути взросления: а) осознанно стремиться стать лучше родителей, б) стать таким же ничтожеством, как и родители. Угадайте, какой вариант происходит чаще?

6 Заключайте соглашения Составляйте с ребенком мини-договоры в устной или письменной форме. Взращивайте в нем чувство ответственности за свои решения. Опять же, главное, чтобы вы сами следовали договоренностям, иначе все старания будут напрасны. Например, если ребенок очень хочет новенький компьютер, то вы можете договориться о его получении в случае, если он закроет учебный год на хорошие отметки, а если он закончит год плохо, то будет мыть посуду каждый день. Негативные последствия отсутствия договоренностей Взрослая жизнь состоит из договоренностей во всех сферах и чем раньше ребенок научиться брать на себя ответственность за какие-то действия, тем лучше для всех.

7 Не выгоняйте его на работу раньше срока Бывают родители, которые наоборот стараются поскорее сделать своего ребенка максимально независимым. Не заставляйте его платить по счетам, переезжать или покупать необходимые вещи самому, если он еще не готов к этому. Взращивайте самостоятельность постепенно, и тогда будет результат. Негативные последствия требования быть взрослым прежде времени «Да я в его годы уже мешки с картошкой разгружал!», - говорит родитель, выросший в нестабильных 1990-ых. А дедушка еще поддакивает: «Да я вообще с 8 лет работал, понимашь, война была». Нельзя требовать от подростков поведения, которое ожидалось в их возрасте при совершенно иных обстоятельствах. Если ребенку лет 14-15, то в современном мире он еще не может сам себе зарабатывать. Не перегибайте, иначе лишите чадо светлого детства и отнимите возможность получить образование, которое потом принесет ему куда больше денег. Тут главное не слишком затягивать со взрослением, иначе у вас вырастет желторотик-переросток, который и в 40 лет будет сидеть на шее у родителей.